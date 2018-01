El SEDEGES se encarga de tramitar certificados para niños acogidos en sus hogares

“Si no tienes certificado de nacimiento, no has nacido a la vida jurídica y si no has nacido a la vida jurídica, no eres reconocido como una persona, entonces no puedes acceder a los derechos que tienes”, manifestó la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Mery Polo. Es difícil comprender que una persona durante tantos años no logró contar con un documento con el que puede acceder a una identidad, al servicio de salud, educación, etc.

En la gestión pasada en el marco del Código Niño, Niña y Adolescente en el que establece que la dotación del certificado de nacimiento de los menores que se encuentran en centros de acogida deben ser gratuitos el Sedeges tramitó este documento para 40 niños y niñas del hogar Sagrada Familia.

Para este año, esta instancia departamental continúa haciendo el trámite gratuito para 120 niños y niñas de los demás hogares, que comprenden las edades de 0 a 12 años, sin embargo, considerando que el ingreso y salida de menores de edad en los centros de acogida es dinámico por lo que este trámite no se restringe a adolescentes que no tengan este documento.

Polo, en su calidad de presidenta de la Red Nacional de Servicios de Gestión Social también realizan las gestiones para que alrededor de 2.000 niños y niñas de todo el país pueda contar con este importante documento y en consecuencia permita garantizar el derecho a la identidad y a otros derechos. “Es difícil ponernos a pensar qué paso con un niño que tiene cinco u ocho años y no tiene certificado”, dijo Polo ya que en la mayoría de los casos lo menores que se encuentran en esta situación es porque se encontraban en medio de familias “tóxicas”, es decir con distintos problemas.

Así también, adelantó que iniciarán el trámite de cédulas de identidad para la población niño, niña y adolescente que se encuentran en los centros a cargo de este Servicio.

Giovana Cruz Villca

