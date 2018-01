Cuestionan que YPFB quiera suscribir nuevos contratos sin conocer con certificación de reservas

El secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, criticó este martes las gestiones para la suscripción de nuevos acuerdos de exportación de gas hacia los países vecinos por parte del Gobierno Nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), ya que según explicó no se cuenta con nuevas certificaciones sobre la cantidad de reservas que en este momento tiene el país.

El funcionario explicó que la producción de gas de nuestro país se redujo en los últimos años aspecto que atribuye a la falta de previsión del Gobierno en cuanto a políticas hidrocarburíferas. “El promedio anual de producción el año 2017, fue de 56 millones de metros cúbicos de gas por día es lo que habrían producido todos estos campos gasíferos durante esa gestión, con relación a los años pasados hemos llegado a producir hasta 60 millones de metros cúbicos por día, o sea, que la producción en promedio del año 2017, con relación a los años anteriores, habría bajado en 4 millones de metros cúbicos de gas”, puntualizó.

En ese sentido, Castrillo cuestionó que en más de una década no se realizaron trabajos de exploración y por otro lado la falta de reservas certificadas no permite cuantificar si existen reservas suficientes para cumplir con nuevos contratos de exportación de gas. “La falta de exploración por más de una década tiene este tipo de consecuencias, el no contar con reservas certificadas para poder saber cuánto gas tenemos, para saber también si nuestras reservas van a ser suficientes para abastecer el mercado interno, para cumplir con los contratos de exportación que tenemos con Brasil y Argentina”, puntualizó.

Campos sobreexplotados

El secretario de Hidrocarburos confirmó la declaración del presidente del Comité Cívico de Entre Ríos en sentido de que hay una sobreexplotación de los campos petroleros del departamento de Tarija. “Todos nuestros campos están sobreexplotados desde hace mucho tiempo atrás, esto no es una noticia, ¿Hay sobreexplotación? Si. ¿Van a entrar en declinación estos campos? Si. Por supuesto, porque no hemos desarrollado nuevos campos y en algún momento los campos que están en explotación entrarán en declinación como en el megacampo San Alberto que el 2019 se cierra”, aseguró.

Asimismo el Secretario ddvirtió que esta fase de declinación de los campos petroleros ya comenzó en el departamento y en Bolivia. “Lamentablemente no se han desarrollado nuevos campos para reemplazar estos que están declinando. Recién ahora que el Gobierno se dio cuenta que nuestros campos petroleros están en declinación, que no tenemos gas suficiente para satisfacer la demanda interna y los compromisos con Brasil y Argentina, se han preocupado por hacer exploración a la desesperada, pero ya es tarde”, enfatizó.

Seguidamente el funcionario remarcó que aún en el caso de que hoy se encontraran nuevas reservas el proceso para llegar a la producción tomaría entre 5 a 8 años.

Respecto a las declaraciones del diputado por el MAS, Ignacio Soruco, quien se refirió al descubrimiento de 2.49 TCF en el bloque Caipipendi “Ojalá esto sea cierto, se han hecho muchos anuncios por parte de voceros del gobierno nacional, sean parlamentarios o voceros del Gobierno, del Ejecutivo, pero han quedado en eso, en simples anuncios”, indicó.

En ese sentido, dijo que no hay una certeza de que esas declaraciones sean ciertas pues no se cuenta con una empresa que realice la certificación de las reservas actuales. “Creo que es importante que el Gobierno nacional haga anuncios oficiales, que estén fundados en datos, en informes técnicos que sean sustentables, que tengan sobretodo credibilidad”, remarcó.

