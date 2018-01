Pianista tarijeña realizará concierto en la Casa de la Cultura la próxima semana

La pianista se presentará el miércoles 10 y el jueves 11 de enero en el auditorio de la Casa de la Cultura. Comenzó a estudiar piano a sus 11 años.

NUEVO SUR (N.S.): ¿Cómo surgió tu inclinación por el piano, el arte?

Mariana Alandia (M.A.): Soy Mariana Aurelia Alandia Navajas, nací el 15 de noviembre. Yo vengo de una familia, por parte de mi papá, de artistas. Mi papá era pintor muy reconocido, mi tío Miguel Alandia Pantoja un muralista conocido, primos en Europa pintores, desde chiquitos mi papá nos puso en contacto con el arte en general y sobre todo nos puso una disciplina muy grande. A los 11 años me ponen en clases de piano porque en la casa había un piano de mi abuela; empecé (mi formación musical) con la profesora Gloria Bass Werner, luego me fui a Cochabamba para seguir, (allí) estuve en el Laredo un par de años (donde) salí bachiller. Antes estuve en Costa Rica con el profesor extraordinario Miguel Ángel Quezada, alumno del pianista Claudio Arrau, momento ideal para empezar a estudiar seriamente, luego me fui a Italia. Esos son los estudios, a partir de ahí es lo que uno puede hacer en la carrera creo que la clave, para poder hacer algo, es la disciplina más que el talento. Agradezco a mi madre y mi padre por eso, sin eso no habría podido continuar, sobre todo cuando llegan los hijos hay que trabajar. Yo estudio hasta las dos o tres de la mañana habitualmente y siempre estoy tocando, es una costumbre para mí.

(N.S.): “Nadie es profeta en su tierra” ¿Cómo la trata a Mariana Alandia Tarija?

(M.A.): Yo salí muy joven de Tarija, esa desvinculación ha hecho de que tenga esa carencia. Durante cinco años viví aquí e hice grandes amigos, (son) todos los que van a tocar ahora conmigo. Recuperé ese tiempo, hice estudiar a los niños en el colegio, (por entonces) mi papá aún vivía, aprendí a tener amigos en Tarija; sobre todo que son músicos, siempre que quiero tocar aquí vengo en Abril, para el festival. Cuando vivía aquí hicimos muchísima música. Es muy grato venir a Tarija con Beto, Valeria, Wilfredo. La gente es uno de los públicos más cálidos que tengo.

(N.S.): ¿Cómo es la familia de Mariana Alandia, cuántos hijos, alguno toca el piano?

(M.A.): Bueno, en mi caso no he podido inclinarlos a la música y por ser mamá tenia que estar estudiando y ellos tienen una especie de rechazo al instrumento, porque les quita a su mamá pero tengo un hijo de 22 años, Oscar, que estudia Psicología en la UCB y Aurelia Isabel de 13 años en el colegio, ambos con todas las posibilidades de hacerlo pero aun no se despierta en ellos eso.

(N.S.): ¿Cómo ve Mariana a la interpretación de la música en Tarija?

(M.A.): Yo trabajo en el conservatorio en La Paz, soy docente de piano superior hace muchos años, pero estoy segura que lo más importante es la educación y formación en los jóvenes. He tenido excelentes alumnos que ya algunos están en el extranjero, han venido aquí a tocar, chicos muy talentosos y dedicados. Cuando yo trabajaba aquí, desgraciadamente, no he encontrado eco en las familias, sobre todo no ven la profesión del músico como algo serio o algo que puede sustentar una familia y mi caso dice lo contrario, sí se puede vivir de la música, vivir bien espiritualmente, haciendo lo que a uno le gusta.

(N.S.): ¿A quién admira Mariana?

(M.A.): Soy muy cambiante en cuanto a músicos. Admiro a un par de pianistas rusos, me fascinan, me gusta la música contemporánea también. Estuve en Cuba hace poco en un festival, me interesa la creación musical. Estoy casada con un compositor, Javier Parrado, tengo un primo que también lo hace y estoy muy interesada en ello. Beethoven y Chopin también son para mí muy importantes. Con Javier estamos en el campo de la investigación, hemos hecho varias publicaciones ya, ahora estamos a la mitad de la Historia de la Música en Bolivia a petición de la Vicepresidencia, trabajamos juntos y haciendo lo que nos gusta.

(N.S.): ¿Eres feliz con lo que haces?

(M.A.): No me imagino de otra manera, mi vida serìa desastrosa si no pudiera tocar, es una bendición que hasta ahora pueda hacerlo.

(N.S.): ¿Hay algún lugar de Tarija que te inspire a tocar o te generan recuerdos?

(M.A.): Que me inspire a tocar no, pero me encanta la finca de mis abuelos en Erquiz, donde estoy viviendo ahorita. Nos hemos criado ahí, entre toda la familia grande y numerosa, muy unida, es importante volver a las raíces.

(N.S.): En Tarija, en cada casa, hay un bailarín, un cantor o un poeta. ¿Algún mensaje tuyo a los padres, para que incentiven a sus hijos en la música?

(M.A.): Yo creo que eso es muy importante, pensar que los hijos tienen que hacer lo que les gusta, seguir sus sueños; más ahora que poco a poco es un proceso muy largo, la educación musical está más o menos profesionalizada. En el Conservatorio estamos dando títulos y van a poder trabajar, una Carrera intensa y abierta para todos.

(N.S.): ¿Alguna recomendación para los músicos, profesores, gobernantes y todos quienes pueden ayudar o tienen que ver con el desarrollo de la música?

(M.A.): Sobre todo creo que de que hay que apostar más a la formación, para eso se necesitan docentes con experiencia que puedan guiar solventemente, hay que invertir y traer buenos profesores.

Claudia Vedia Pacheco

