Inauguración del Mercado Central reunió a “moros y cristianos”

En la pasada jornada se realizó el acto de inauguración de la nueva infraestructura del Mercado Central, obra que costó 44 millones de bolivianos y se convirtió en el principal atractivo de la población tarijeña, que fue a conocer y recorrer los nuevos ambientes, ya sea en familia o entre amistades.

El acto de apertura oficial, se realizó en medio de tensiones políticas entre el alcalde Rodrigo Paz Pereira y el exalcalde, Oscar Montes Barzón.

Paz Pereira en su discurso hizo referencia a modificaciones que se hizo al proyecto, por las falencias que presentaba el diseño de la obra, cuya construcción inició en la gestión de Montes, quién, a su vez, hizo observaciones a la gestión del actual alcalde.

Las alusiones entre ambos se hicieron ante los medios de comunicación; sin embargo, se observó una incómoda mirada entre Montes y Paz después que aquel ingresó a la nueva infraestructura y la gente gritaba su nombre.

En su discurso el alcalde dijo: “esta es la obra del pueblo, aquellos que quieren decir mi obra, mi mercado, mi plaza, no hay mayor dueño que el pueblo. Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una suerte de pesadilla”, expresó al momento de recordar que en la gestión de Montes, cuando los comerciantes salieron del Mercado, lo hicieron con “puñetes, jalones, como si no fuéramos tarijeños, pero con los consensos ahora los vendedores ingresaron a las nuevas instalaciones de manera pacífica”.

Destacó que con la ejecución del proyecto se recuperaron cuatro millones de bolivianos, monto que pagó la empresa a cargo de la obra por concepto de una multa, al no cumplir con los plazos establecidos.

El exalcalde dijo que al terminar su gestión dejó la obra con un avance del 85% y demoró mucho en ser terminada, pero pudo ser inaugurada ahora.

Modificaciones al proyecto

Paz Pereira afirmó que recibió de la obra, de la anterior autoridad, cuando estaba con un avance entre el 35% y 40% y se tuvieron que hacer varios cambios en la estructura, en el hormigón armado, el techo, instalaciones sanitarias, drenaje, instalaciones de gas, y una tercer modificación que incluyó extractores para la infraestructura, ventilación para los baños y un sistema para evacuar la basura.

También se determinó que la zona de parqueo se haga con cemento asfáltico rígido, para un alto tráfico previendo la salida e ingreso de las movilidades, se cambió materiales de alta calidad, entre otros aspectos que dijo que fueron modificados.

Señaló que en el proyecto inicial se pretendía poner luces antiguas, 800 pantallas, pero ahora se colocaron 115 pantallas led, que ahorran en un 50% el consumo de energía.

Se incluyó un nuevo sistema eléctrico industrial, se implementó un sistema de hidrantes en caso de incendios, entre otras modificaciones que se hicieron, por lo que se tuvieron que ampliar los plazos para concluir con la obra.

Montes: “el Alcalde, todas mis obras las ve mal”

El exalcalde dijo que el alcalde actual ve mal a todas sus obras, pero las inaugura y les pone su placa e indicó que dejó la construcción del nuevo Mercado Central con una ejecución del 85 % y dijo que Paz Pereira “miente mucho”, por lo que dijo preferir no comentar sobre las declaraciones del burgomaestre.

También mencionó que tuvo que enfrentar cuatro juicios, por la obra del Mercado Central, “y él viene a poner placas solamente”, refiriéndose a Paz Pereira.

Vendedores

El ejecutivo de los vendedores del Mercado Central, Omar Figueroa, dijo que se tienen que ajustar algunos detalles en la nueva infraestructura, como la instalación de gas y cambiar medidores, entre otros detalles pequeños.

Montes criticó gestión de Paz por proyectos costosos

Oscar Montes criticó la gestión del actual alcalde, al indicar que se pretende construir un puente de 80 millones de bolivianos, cuando en su gestión hizo un puente en el mismo río por 15 millones de bolivianos.

Para Montes el actual alcalde le “mintió” a la población al indicar que no habían recursos, “era mentira que no había plata en la Alcaldía (…) no hay capacidad para administrar la plata”. Dijo que se demoraron dos años para entregar el Mercado Central y que varias obras quedaron paralizadas, como la construcción de tres hospitales, colegios, entre otras.

El concejal municipal, Francisco Rosas, indicó que con Rodrigo Paz tienen diferencia de visión de ciudad, haciendo referencia también a los montos elevados que se presupuestan para algunas obras, como el puente 4 de julio; señaló que se deberían distribuir bien los recursos y no concentrarlos en una sola cosa.

Alcalde justifica presupuesto para proyectos.

Paz Pereira en su discurso dijo que se debe tener “una visión grande, por qué queremos retroceder ahora a todo pequeño, a la visión corta (…) de querer parches para resolver los problemas”, y añadió que si hay necesidad de puentes no se debe construir uno, se tienen que hacer 14 y puso como ejemplo la obra que buscan encarar junto con la Gobernación, para la construcción de una Planta de Aguas Residuales en la zona de San Blas, “para entender que a grandes problemas, grandes soluciones”.

Osmar Arroyo

