Ex aliados de la Alcaldía muestran sus diferencias

La inauguración del Mercado Central enemistó más al exalcalde, Oscar Montes Barzón, y la actual autoridad Rodrigo Paz Pereira, volvieron a dispararse duros adjetivos en medio de la fiesta y la algarabía por la entrega de la moderna edificación.

MONTES

“Yo no me siento al lado de los traidores ni mentirosos además, gente que te insulta, te mete juicios, te calumnia, te traiciona o sea no, discúlpeme no tengo el estómago como para sentarme al lado de la gente traidora”, disparó Montes quien llegó al Mercado Central.

Consultado si va retomar la Alcaldía en la elección que se avecina, respondió que eso será analizado, harán política, en marzo harán un plan de Gobierno para los 11 municipios y también para el nivel departamental, agregó en medio de los vítores de sus seguidores.

Preguntado si no aspirará llegar a la Gobernación de Tarija, contestó que no está descartado, en su momento lo decidirán, reiteró que cuentan con la sigla de UNIR, está totalmente saneado, tienen la representación legal, es una de las agrupaciones que tiene todo en regla.

Sobre las denuncias y procesos legales en su contra, respondió que le queda dos juicios y espera resolverlos este mes, acude de manera disciplinada a cada citación, aunque nada raro que el alcalde actual en su desesperación le siga metiendo denuncias sin respaldo.

“Yo espero cualquier cosa de este tipo, así que no descarto que pueda haber más denuncias”, sostuvo al afirmar que hay dinero en el municipio, el problema es la mala administración, las obras millonarias tienen un trasfondo, el interés económico.

Preguntado si está iniciando su campaña electoral, respondió que no, la gente fue a visitarlo y le pidió estar en la inauguración, en consecuencia se presentó. “No le creo nada, son palabras hipócritas, todo el tiempo anda desacreditándome”, volvió a decir sobre Paz.

“Habla mal de mis obras; sin embargo, no tiene sangre en la cara, un poco de vergüenza cuando viene a inaugurarlas y pone su placa o cuando va a sacar las placas de las obras que hemos hecho”, insistió otra vez contra el actual alcalde.

PAZ PEREIRA

El alcalde Paz, ante tanta alusión, respondió que las obras son del pueblo, la visión grande no es de los líderes únicos, el liderazgo del pueblo que decide y asume estas obras como propias, por eso el modelo de gestión del Mercado Central es diferente ahora. “No son unos cuantos mandamases, es el conjunto de los sectores, es una infraestructura que es del pueblo de Tarija”, dijo al afirmar que siendo un sueño le tocó resolver la pesadilla, no debe olvidarse que del antiguo Mercado (Central) salieron a puñetes. “Nosotros entramos conciliando, esa es la voluntad de la gestión, conciliar, quien quiera generar división, uso político con estos espacios, pierde porque el pueblo es dueño y el espacio público es del pueblo, de ninguna autoridad o líder”, insistió.

“Por qué pensar en pequeño, si queremos reactivar la economía, reactivar la esperanza y futuro de los tarijeños es invirtiendo y no escondiéndonos ante los problemas”, prosiguió Paz después de bailar un par de cuecas tras el acto inaugural.

Sobre el calificativo de Montes de “traidor”, contestó que esta exautoridad está en campaña política, a diferencia de él que está en gestión. “Soy alcalde de todos los tarijeños incluido él, tengo que trabajar para todos, sin diferencias”, enfatizó.

Consultado si traicionó a Montes, el alcalde contestó: “a la corrupción no se la puede traicionar. Definitivamente si el sistema judicial me pide información, una serie de cosas, no puedo ocultar a la Unidad de Investigación Financiera ni la Fiscalía. Si eso es traición, qué le podemos decir”, agregó aunque en su discurso Paz nombró a Montes como uno de los gestores, como las vendedoras. “Son todos, aquí no hay caudillos ni autoritarismos; todos para conjuncionar esfuerzos y sacar a Tarija adelante”, concluyó.

Fernando Barral Zegarra

