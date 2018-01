Puente “4 de Julio” no tendrá soportes en el lecho del río

Uno de los factores que aparentemente encarece el costo del puente “4 de Julio” es que no será un puente como los comúnmente construidos en Tarija hasta ahora, no tendrá soportes en medio días, en procura de preservar el lecho del Guadalquivir.

“Es un ícono arquitectónico, no hay que negarlo, pero la tecnología empleada, el sistema de anclaje tiene que garantizar la seguridad”, admitió el secretario de Obras Públicas, Rodrigo Ichazo Castellanos, al referirse además a la prioridad del peatón y el ciclista.

“A través de la arquitectura y diseño del puente que el peatón y el ciclista tengan prioridad, no solamente es un puente carretero, tiene una visión nueva, un requerimiento nuevo, no se pueden seguir haciendo puentes de dos días solamente, agregó el funcionario.

“Además por el índice y crecimiento del parque automotor en la ciudad, que es uno de los más altos de Bolivia, una movilidad por cuatro personas, es necesario este tipo de puentes, una obra de otra envergadura, para solucionar un gran problema”, argumentó el secretario.

Consultado de que algunos críticos mencionan que es una obra de lujo, Ichazo respondió que la arquitectura y la tecnología usada en el puente corresponde a los costos de la obra, pensado en la seguridad del peatón y garantizar la fluidez vehicular. “Además con esta metodología constructiva se busca preservar el flujo del rio, se ha determinado la no colocación de pilas centrales, como tiene el puente San Martín, la nueva infraestructura tiene una solución de ingeniería, diferente”, aclaró.

Consultado si esto encarece la obra, 73 millones de bolivianos de acuerdo a estimación del alcalde Rodrigo Paz Pereira, el secretario de Obras Públicas, respondió que efectivamente así era, “No es un puente más como los construidos hasta ahora”, dijo.

Preguntado por qué no optaron por un puente tradicional, contestó que la idea es preservar el río Guadalquivir y no generar efectos al flujo de agua, si bien en invierno no hay caudal, cuando hay crecidas, las pilas centrales generan afectaciones. “Esas afectaciones pueden verse en los puentes Bicentenario, San Martín y Bolívar, el flujo de agua crea sedimentaciones, erosiones a uno y otro lado, uno es precautelar el régimen del río y otro la estructura aguas arriba”, contestó.

Interrogado si el diseño es para preservar el Guadalquivir, respondió afirmativamente, “no queremos tener afectaciones, pilas centrales, tenemos además que cuidar y garantizar la estabilidad de las fundaciones del puente San Martín”.

Alcalde convoca a distritos para explicar el plan 2018

El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, convocó a los presidentes de los diferentes distritos de la ciudad para este viernes por la noche, a una reunión donde explicará el plan de trabajo para el 2018, las diferentes obras proyectadas.

Los nuevos puentes a construirse unos 14 en total, tres considerados los más importantes, “Isaac Attie”, “San Blas” y “4 de Julio”, otros 11 de menor envergadura alrededor de la ciudad que están licitados, hasta fines de mes o febrero licitar los otros.

Estas obras resolverán el problema de vinculación de toda la ciudad de Tarija, explicaron algunos técnicos al añadir que surgirán otros circuitos, sumándose las obras de mantenimiento y recapamiento del asfaltado de calles y avenidas.

El asunto del saneamiento básico también será explicado, actualmente hay 11 barrios beneficiados con empresas para hacer las ampliaciones correspondientes, en carpeta hay 29 proyectos para ser licitados, el saneamiento es otra prioridad para el municipio.

Fernando Barral Zegarra

