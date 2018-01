Comité Impulsor para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales envía carta a autoridades

El comité impulsor para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y el asambleísta Ervin Mancilla Olarte, con carta, pidieron elaborar el estudio de este proyecto, cuanto antes, con el financiamiento ofrecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA. “Que procedan con su oferta de estudio de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Tarija con el 100% de financiamiento que ha ofrecido el ministro”, confirmó el presidente del comité impulsor, Ricardo Pacheco Flores, sin precisar un monto.

La carta con el mismo tenor fue enviada al Ministro, al gobernador Adrián Oliva Alcázar y al alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, estas autoridades deben definir el lugar dónde es más conveniente efectuar el estudio, “nosotros no somos los técnicos”. La Embajada de Holanda, la Gobernación han coincidido en que el módulo debe ser en San Luis; sin embargo, los remitentes no precisan dónde estar la Planta, lo importante para ellos es que el estudio no debe hacerse en 300 días, como plantearon, sino en 180. “En agosto de 2018 ya deberíamos tener ese estudio financiado por el MMAyA y que se comunique con el gobernador y el alcalde para que decidan ejecutar la PTAR grande que es la que precisa Tarija”, exhortó Pacheco Flores.

El estudio puede elaborarse en 180 días porque mayormente es actualización de datos, la Gobernación y la Alcaldía tienen el estudio de condiciones previas más el estudio elaborado por la embajada de Holanda, no hay mucho que estudiar, argumentó el vecino.

“A fines de este mes debe contarse con la respuesta clara y precisa de las tres instituciones, caso contrario el distrito 11, especialmente, asumirá medidas de presión, no las que se observan a diario, sino otras diferentes”, advirtió Pacheco.

De acuerdo con Pacheco hay dejadez en las tres instancias de Gobierno, la Gobernación ya tendría que haber invitado a la empresa para el proyecto de mitigación de los olores de las lagunas de oxidación de San Luis, y no lo hizo. “También hay dejadez en el Gobierno central y la Alcaldía, aunque en esta última no tanto por las acciones que asume para la ejecución de la PTAR en San Blas, si hay coordinación con la Gobernación, tiene que apresurarla”, insistió.

Pacheco recordó el ofrecimiento a su persona del mandatario Evo Morales Ayma de cofinanciar la PTAR, como entiende que esta autoridad cumple sus promesas, espera que oportunamente se concrete su aporte para este proyecto considerado de sentida necesidad.

Fernando Barral Zegarra

