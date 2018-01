SETAR enjuiciará a municipios deudores y proyectará ley para débito automático

Servicios Eléctricos de Tarija Setar enjuiciará a los municipios que le adeudan por el servicio de energía, como el alumbrado público, ante la falta de respuestas a su pedido de pago desde hace tiempo, no se precisó el total de la deuda, sólo la Alcaldía de San Lorenzo debe 11 millones de bolivianos.

Además la empresa está proyectando una ley departamental para que los municipios, en adelante, cancelen mensualmente este servicio, en caso de no hacerlo, se activará el débito automático único mecanismo que permitirá pagar oportunamente el servicio.

“Nos hemos cansado por las buenas, nos hemos cansado de ir a visitar, nos hemos cansado de pedir amigablemente, entonces qué nos queda, vamos a asumir acciones legales, vamos a asumir”, confirmó el gerente Alfredo Becerra Serpa, en conferencia improvisada.

El ejecutivo además anticipó que preparan un proyecto de ley que será presentado inicialmente al gobernador y posteriormente a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT para que los municipios paguen oportunamente, si no lo hacen, recurrir al débito automático. “Para mí es la única solución, con ese débito automático no acumulamos deuda, no pueden decir que les condonemos, que los compensemos, que nosotros invertimos, no, nosotros estamos cobrando el costo del servicio, hay que aclarar bien”, explicó.

Becerra informó que el municipio de Caraparí pagó su deuda, igual que Villa Montes y Cercado, los renuentes y que buscan pretextos para no pagar son Bermejo, San Lorenzo, El Valle. En enero quieren resolver este problema para seguir arrastrando.

El gerente anunció además que este 18 de enero tendrán reunión de ejecutivos del departamento para diseñar la política del 2018 de la empresa, la agenda priorizará reducir las pérdidas que tiene Setar actualmente; no precisó cifras.

Disminuyendo las pérdidas técnicas y administrativas pueden financiar los gastos administrativos de la empresa, sostuvo sin precisar cifras, aunque el 18 presentarán un balance desde el 2010 al 2016, a cuánto llegaron las pérdidas.

Al decir que quieren lograr una empresa eficiente, sostuvo que otro punto a abordar se relaciona con la cartografía sobre los usuarios, las líneas, todo el sistema con que cuenta, contratarán una empresa especializada para lograr resultados en lo inmediato.

Un tercer punto a abordarse se relaciona con los precios de la energía y las tarifas, asimismo la economía de la empresa, entre otros temas como la energía limpia como ocurre en Yunchará en acuerdo piloto con la empresa ENDE Huaracachi.

Setar sobredimensionó adeudo sin ningún respaldo técnico

“Definitivamente el problema que nosotros encontramos que son deudas sobredimensionadas y que no tienen ningún respaldo técnico como para ser exigibles” fue la respuesta del alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, sobre el anuncio de Setar.

“Setar no tuvo la capacidad en muchos años de conciliar cuentas, una es la cuenta que argumentan en el caso del municipio de San Lorenzo de 15 años de antigüedad cuando este tipo de cuentas prescriben a los cinco años como los impuestos y multas”, agregó Ávila.

“Están considerando deudas millonarias sobredimensionadas que por supuesto no son aceptadas por los municipios”, prosiguió al recordar que en la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) se estableció un centro de negociación.

Sin embargo, según entiende el alcalde, Setar no continuó asistiendo. “Antes de amenazar y dar noticias falsas, porque las cuentas de la empresa no coinciden con las cifras de los municipios, no tienen claridad de lo que deben cobrar”, cuestionó.

“Han sobredimensionado deudas por razones de balance, por el tiempo son incobrables, hasta hoy no tuvo la capacidad técnica de sentarse y demostrar que las deudas son reales, bajo qué criterios tienen sus cifras, es necesario restablecer a través de la AMT la conciliación”, finalizó el alcalde.

