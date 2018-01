Sector de salud de Tarija rechaza pre acuerdo con el Gobiernoy vuelve a las movilizaciones

Los médicos de Tarija y ramas afines, en asamblea general, rechazaron el preacuerdo firmado por sus dirigentes nacionales con el Gobierno y volvieron a la movilización y este martes antes del medio día regresaron a las calles, retomaron la marcha de protesta.

“La decisión final del departamento de Tarija es rechazar el preacuerdo que ha sido firmado en Cochabamba entre representantes del Gobierno y nuestras autoridades”, confirmó el presidente de los médicos, Juan Carlos Oquendo Herrera.

“La razón para el rechazo es que de los cinco puntos, el punto principal que nosotros estábamos exigiendo era la anulación del Artículo 205 del Código Penal, hecho que no ha sido entendido de esa manera, más bien piden la suspensión, explicó el directivo. La figura de suspensión jurídicamente no existe, es decir, que quieren poner al congelador algo que no puede ser, se ha analizado cada uno de los puntos y no se ha respondido al pedido de los médicos del país de anular ese Artículo, por eso el rechazo”, remarcó el dirigente.

El directivo insistentemente sostuvo que el mencionado artículo debe anularse, es la posición firme de todos los médicos de Tarija. Las medidas de presión se retoman y existen sectores de la población que se sumarán a las movilizaciones.

Después de su asamblea y la decisión de rechazar el preacuerdo, muchos médicos volvieron en marcha a la plaza principal donde informaron la determinación tomada, mucha gente, entre ellos exdirigentes cívicos, respaldaron a los profesionales.

Cada Departamento estaba analizando el preacuerdo, en el caso de Tarija tras el rechazo esperaban qué decisiones toman sus colegas de los diferentes departamentos, aunque se supone el rechazo ante la intensión de no anular el Artículo mencionado. “Lo que quiere el Gobierno es fracturar el movimiento de salud en Bolivia”, agregó mientras sus colegas volvieron a los gritos y los estribillos contra el Gobierno y los mandatarios del país a quienes descalificaron por sus actitudes.

Oquendo Herrera lamentó las declaraciones del mandatario Evo Morales Ayma por minimizar el movimiento de los trabajadores en salud, al calificarlo de “pequeñito”. “El problema de salud es profundo; el presidente está equivocado”, enfatizó.

Advirtió “el problema de salud es grande, transversal, estructural, si no fuera así, por qué el sistema nacional está en crisis, colapsado, no funciona, es un problema grande, nosotros no estamos mintiendo, si no se anula el artículo 205, lo demás no avanza”, advirtió.

Dirigentes lamentan cierre de Centros de Salud

Algunos dirigentes de la Federación de Campesinos al exhortar a los médicos a retornar a la mesa del diálogo con el Gobierno, para encontrar solución al conflicto por el Artículo 205, lamentaron que continúen cerrados los centros de salud en el área rural especialmente.

“Cada uno de nuestros centros de salud están cerrados, no hay atención, no creemos que se trata de cerrar nada más, porque al final eso afecta a la población, al pueblo, a los niños, los adultos”, cuestionó el dirigente Oswaldo Yucra Quispe.

Los campesinos para evitar más perjuicios a los más necesitados esperan que se vuelva al diálogo “más que todo a la cabeza del presidente y la parte dirigencial de los trabajadores en salud, nosotros esperamos que tengan cordura”, planteó.

El dirigente, que es afín al Movimiento Al Socialismo MAS como casi todos los dirigentes de esta organización, lamentó que se haya rechazado el preacuerdo y añadió que al parecer algunos dirigentes de los profesionales están politizando este conflicto que lleva más de un mes.

Fernando Barral Zegarra

