Presupuesto General Del Estado presenta un déficit acumulado del 33,12% del PIB

El Poder Ejecutivo ha elaborado el proyecto de Presupuesto General del Estado de la gestión 2018, para su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En comparación con los presupuestos generales en el período 2006-2015 -caracterizados por incrementos sustantivos, incluso de dos dígitos porcentuales-, el presupuesto proyectado para el año 2018 registra un crecimiento considerablemente menor. Es así que el presupuesto agregado es de Bs. 284.437 millones (3,5% más que el presupuesto programado de la gestión 2017), mientras que el presupuesto consolidado alcanza a Bs. 214.650 millones, una cifra mayor en 2,0% con respecto al presupuesto de 2017.

El proyecto de PGE para 2018 considera un precio base del petróleo de US$ 45,50/barril, que es un nivel superior en US$ 0,26 al precio de referencia en el PGE 2017 (US$ 45,24/barril). Al mes de noviembre de 2017, el precio del petróleo registraba un precio de US$ 58,4/barril. Y el precio que se prevé para el 2018 se sitúa en un rango de US$50/barril a US$60/barril.

Los precios esperados en 2018 para las exportaciones del gas natural, también se ubican en niveles inferiores a los registrados en gestiones pasadas. Para las ventas a la Argentina se consideran un mínimo de US$ 4,00/MMBTU y un máximo de US$ 4,20/MMBTU, en tanto que para las ventas al Brasil los precios varían entre un mínimo de US$ 3,4/MMBTU y un máximo de US$ 3,5/MMBTU. En cuanto al volumen de producción de gas destinado a la exportación, para 2018, se espera una disminución total de 5,0 MMm3/día con relación al volumen total de 2017, que resulta de: i) una disminución de 6,0 MMm3/día al Brasil, ii) un incremento de 1,0 MMm3/día a la Argentina, iii) el aumento de 1,0 MMm3/día previsto para el mercado interno.

Variables macroeconómicas

La disminución de los precios internacionales de los productos bolivianos de exportación impacta negativamente en los ingresos de exportación y, en consecuencia, en las reservas internacionales netas así como también en los ingresos fiscales, los depósitos bancarios y en la actividad económica general.

En los años 2006 y 2013, durante 8 años consecutivos, se logró superávit fiscal con un acumulado equivalente al 14,5% del PIB y un promedio de 1,81%. Esos fueron los años del super ciclo de las materias primas, y de la bonanza exportadora que favoreció a la economía de Bolivia, como nunca antes, y que permitieron, entre otras cosas, la acumulación de ahorro público. Sin embargo, a partir del 2014 y por los siguientes tres años, el comportamiento de las cuentas públicas acusa un déficit fiscal sostenido.

Desde ya, el déficit programado para la gestión 2018 es 8.32% del PIB. De este modo, el déficit acumulado para los últimos 5 años (2014-2018) alcanzaría a 33,12% del PIB, con un promedio de 6,62%. Todo lo cual implica un desahorro del sector público. Tanto así que el monto resultante casi cuadruplica todo lo ahorrado en años pasados, lo cual, como es lógico, tiene el efecto de reducir drásticamente el espacio fiscal para políticas públicas debidamente saneadas.

Presupuesto institucional del sector público

En el presupuesto programado consolidado a nivel de las instituciones, para siete sectores, se observa que cuatro de ellos: Entidades Descentralizadas; Instituciones Financieras; Administración Departamental (Gobernaciones, Municipios GAR y GAIOC) y Universidades Públicas, exhiben presupuestos deficitarios.

Presupuesto de inversión pública

La asignación programada de recursos públicos para financiar la inversión pública es la siguiente: 33% para infraestructura; 37,4% para el sector productivo; 25% para el sector social; 4,6% para el área multisectorial. Se registra así una disminución de los recursos asignados a actividades productivas, mientras que aumenta la inversión en los sectores de infraestructura, social y multisectorial.

Presupuesto consolidado del sector público

El total de ingresos programados para la gestión fiscal 2018 llega a Bs. 137.686 millones, con un leve crecimiento de 0,5 puntos porcentuales con respecto al nivel de la gestión 2017, observándose una disminución de las tasas de crecimiento de los ingresos de las empresas públicas y, por otro lado, un leve crecimiento de los ingresos tributarios respecto del presupuesto de 2017. Los ingresos corrientes aumentan Bs 1.962 millones, con una variación relativa de 1,5%, en tanto que los ingresos de capital se reducen en Bs 1.265 millones, con un decremento de 19,8% frente al monto que fuera presupuestado en 2017.

La programación del total de egresos para el 2018 aumenta en 2,0% con respecto a los egresos presupuestados en 2017. El aspecto más llamativo es que continúa la expansión del gasto público, que desde el año 2006 hasta el año 2015 adquirió un claro carácter pro cíclico, y que aún se mantiene. Del total de egresos programados para 2018, el 72,3% son gastos corrientes y el 27,7% gastos de capital.

Los egresos corrientes programados aumentan en 2,1%, explicado por la elevación de dos partidas de gasto: el gasto programado en sueldos y jornales, con un aumentó 7,6% (un aumento de Bs. 2.744 millones); y los beneficios sociales que aumentan 40,7%. Asimismo, por el pago de intereses de la deuda pública externa, que suben en 13,7% (Bs 320 millones con respecto a 2017).

Los egresos de capital aumentan en 1,9%: disminuye en 0,2% la Formación Bruta de Capital y suben las Transferencias de Capital en 404,1%. Otros gastos de capital caen en 37,7%.

Fundación Milenio

