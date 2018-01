Casi dos millares de efectivos policiales fueron movilizados en el Departamento

Por estas fechas de fin de año, la Policía Boliviana comenzó a aplicar el plan denominado “Fin de Año Seguro”, es por ello que se destinó a las calles 1.870 efectivos, sostuvo el comandante departamental de la institución del orden, Rommel Raña Pomier.

Esta cantidad de efectivos son distribuidos en todo el departamento de Tarija, y específicamente para la ciudad capital se movilizan en todas las ferias y mercados, además de lugares de mayor afluencia de población.

Del mismo modo se realiza el control correspondiente a los locales que fueron aprobados por la dirección de bomberos, para que puedan realizar sus fiestas sociales.

Del mismo modo se realiza patrullajes a pie y con motorizados para otorgar la seguridad a la ciudadanía de Tarija y así mismo a los visitantes del interior del país como del exterior. “Cerrando la gestión y también para recibir el 2018 con el compromiso institucional como siempre, de brindar lo mejor para nuestra ciudadanía” aseguró el comandante departamental de la Policía.

Asimismo, pidió a la gente que tenga mucho cuidado cuando asista a las ferias o mercados y especialmente a las fiestas que son organizadas por Año Nuevo, en caso de salir, que no lo hagan con vehículo propio, sino que se trasladen en taxi, no manejar mucho dinero ni ostentarlo, no consumir bebidas alcohólicas en exceso y sobre todo recogerse acompañado de las fiestas.

Mario Enrique Espinoza

