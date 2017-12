Diputado Rendón: “Con nuevo sistema de salud, el Gobierno quiere tomar los recursos de la CNS”

El Gobierno, con asesoramiento cubano y venezolano, quiere crear un nuevo sistema de salud aparentemente gratuito, con la finalidad verdadera de tomar los recursos con que cuenta la Caja Nacional de Salud CNS según denunció el diputado Edgar Rendón Ríos. “Lo que le interesa al gobierno son los recursos que existen en la Caja Nacional de Salud. Hay tres sistemas de salud actualmente, la privada, la pública y el sistema de Cajas de Salud”, explicó el legislador de oposición.

Dentro este último sistema están la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, Cossmil, la Caja Cordes, el interés del Gobierno es que desaparezcan para tener los aportes de sus afiliados, “ahí va la cuestión”, insistió Rendón Ríos.

“Los aportes que se hacen a las Cajas de salud son el objetivo que tiene el Gobierno, quiere hacer desaparecer este sistema como el privado y hacer una salud pública tal como ocurre en Venezuela y en Cuba, por eso todo tiene un objetivo”, enfatizó el legislador.

“Toda la recaudación económica del sistema de Cajas actualmente, los manejará directamente el gobierno, tendría que atender todo lo que será la atención pública gratuita, sin embargo, lo que quiere es manejar los recursos de los aportantes de corto plazo”, insistió Rendón.

“El Gobierno desarrolla toda una acción, inicialmente determinaron que la afiliación al sistema de salud sea libre, que ya no haya la obligatoriedad de aportar a la Caja de Salud de corto plazo, van a eliminar a futuro todos los seguros de las Cajas”, prosiguió el diputado.

“De esa manera tendrá a su cargo a todos los recursos humanos profesionales, trabajadores al servicio de la salud pública, pero no recursos del Estado, sino los aportes de todos quienes ponen su dinero para la seguridad a corto plazo”, argumentó Rendón.

“Por eso ahora están comenzando a llamar a una Cumbre de salud donde plantearán a Bolivia que se haga la salud gratuita, pero con ese objetivo, de manejar los recursos de las Cajas de seguridad de corto plazo”, remarcó el parlamentario.

Consultado de cuánto de dinero tendrán las Cajas de Salud, respondió no tener ese dato, lo evidente es que tienen muchos recursos que no son utilizados, por varias razones, por injerencia política entre otros factores, además el Gobierno es un gran deudor del sistema. “Se hablaba de unos ocho mil millones de bolivianos que había en las Cajas de salud, durmiendo, sin poder hacer inversiones, se hablaba, pero no te puedo asegurar”, añadió al asegurar que pedirán informe de cuánto dinero maneja cada una de las Cajas.

Cárdenas niega desaparición de Cajas y toma de recursos

El diputado del Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega, negó que el Gobierno prevea hacer desaparecer las Cajas de Salud del país, admitió que prevén implementar un nuevo sistema en el país, como manda la Constitución con el concurso de profesionales, pero también organizaciones.

El sistema nacional de salud actual tiene tres áreas, el público, que es complicado porque también están las gobernaciones y municipios, el privado que depende de los particulares, y los seguros a corto plazo, explicó.

El parlamentario dijo que el seguro a corto plazo se mantiene, no será tocado, tiene las Cajas los trabajadores seguirán perteneciendo a ellas, pero el gobierno trabajará sobre lo público y regularán con normas mucho más eficientes el privado.

El Encuentro Nacional de Salud está enfocado al tema público y a garantizar, por Constitución, el ámbito privado, con normas que le den transparencia y garanticen una prestación del servicio, que es lo que se quiere, sostuvo.

Todavía no hay fecha para este encuentro nacional de salud propiciado por el Gobierno, los primeros días de enero se tomará una definición, se preveía hacerlo hace tiempo, sin embargo, diferentes factores impidieron su realización para dar un nuevo norte a la salud.

Fernando Barral Zegarra

