Disminución del desayuno escolar solo afecta a productos que los escolares desechaban

Carmen Álvarez, presidenta de la junta distrital de padres de familia, señaló que existe envidia de algunos presidentes de núcleos, que salieron a medios de comunicación indicando que no están de acuerdo con la reducción del desayuno y el incentivo escolar para la gestión 2018. Sin embargo, su persona habría trabajado coordinadamente con autoridades del Municipio y otros dirigentes para aprobar el presupuesto destinado para educación.

El trabajo de socialización lo habrían realizado con todos los núcleos y juntas de padres de familia, donde la mayoría habría aprobado la nueva modalidad del desayuno y el incentivo escolar, el cual sufrió grandes modificaciones por la reducción de recursos económicos, pero esta situación no se habría observado anteriormente, sino cuando ya fue aprobado por el Gobierno Municipal.

“Nosotros queríamos que se haga el ajuste pero que no se saque nada, el cual quedó en acta que hemos firmado, donde el Alcalde explicó las modificaciones y en ese entonces nadie de los dirigentes observó”, dijo Álvarez, al recalcar que su persona trabajó en coordinación con los dirigentes de los diferentes establecimientos educativos. “No sé si existe envidia de algunos dirigentes de núcleo o será porque ya se vienen las elecciones, considerando que yo fui ratificada hasta marzo, luego ya no se puede más, pero esos dirigentes firmaron, porque mandaron a sus representantes, pero al final yo no sé con qué cara vienen a reclamar”, aseveró.

Según la dirigente, esta reducción que sufrió el desayuno y el incentivo no afecta considerablemente a los estudiantes porque para el desayuno solo se redujo aquellos productos que los niños y jóvenes botaban al basurero y viendo esta situación, decidieron bajar a Bs. 1.20 por cada estudiante.

Sobre el tema del incentivo escolar, señaló que redujeron a Bs. 80, para priorizar hojas, lápices de color, marcadores, cartulinas y otros, donde se dejó de lado el texto escolar, porque cada unidad educativa prefiere otros libros para seguir con el avance curricular.

