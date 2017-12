Aseguran que el alcalde Paz toma decisiones en forma conjunta

Luego de las declaraciones realizadas la semana pasada por el concejal Francisco Rosas señalando que la Alcaldía no la manejaría el alcalde Rodrigo Paz sino algunos asesores, los secretarios del Municipio y el propio Alcalde, sostienen que las decisiones se toman de formas conjuntas y no impuestas como en la pasada gestión dirigida por el exalcalde Oscar Montes.

Rosas fue crítico sobre el manejo de la Alcaldía, y contradictorio a los proyectos millonarios que encara el gobierno municipal, pero dichas declaraciones ya no son tomadas en cuenta por las autoridades ediles.

Antonio Campos, director de coordinación del gobierno municipal, afirmó que para nada su persona maneja el municipio. Indicó que hay formas diferentes de gobernar, sosteniendo que en el pasado, la forma de gobernar, era verticalmente, en la que una sola persona imponía los criterios, y tomaba decisiones incluso por encima de opiniones técnicas.

“En esta gestión, el Alcalde Paz ha demostrado más de una vez, que trabaja de forma transversal en secretarias, direcciones, jefaturas de unidad, y la forma de gobernar es muy horizontal. Evidentemente el concejal Francisco Rosas está acostumbrado a la forma del pasado, donde se imponían las cosas, y nosotros no estamos en esa línea. El Alcalde gobierna, y gobierna muy bien, escuchando a la gente, camina todos los días en los barrios”, dijo y ñadió que el Alcalde les hace reunir una vez a la semana a todo su gabinete, para coordinar y trabajar en favor de la ciudad y sociedad.

Campos sostiene que no han roto ninguna relación con Rosas, y que siguen teniendo el mismo trabajo coordinado, pero que hay criterios diferentes entre la visión de ciudad, entre ciudad moderna, grande, y otra, la ciudad del pasado, donde primaba el desorden y la improvisación. “Desde el gobierno municipal no hemos roto nada con Rosas, ni hemos considerado nunca ningún tipo de confrontación ni nada, nosotros trabajamos con todos. Esta es una gestión democrática, y siempre va a primar las opiniones de los que quieran aportar”, dijo Campos y añadió que la gestión pública no se en función a “amigos”, sino a necesidades de los vecinos, y no entiende que ha motivado las declaraciones de Rosas.

En la misma línea, Diego Ávila, secretario ejecutivo del Municipio, manifestó “lo que no entiende Rosas, es que la alcaldía se maneja en equipo las cosas” y argumentó que hay decisiones que el Alcalde siempre las consulta a un colectivo, y Rosas era parte de eso. “Pero quizás le extraña quien le daba órdenes y obedecer”. Avila afirmó que hoy hay más descentralización en la toma de decisiones, y eso agiliza los procesos de inversión, y de ejecución de las obras. “No nos olvidemos que en la anterior gestión, el nivel de ejecución presupuestaria fue del 53%, y hoy vamos a llegar el 75%, y ese tiene que ver con la forma de gestionar”, dijo.

Pero para el alcalde Rodrigo Paz Pereira las declaraciones de Rosas no los toma con seriedad, sino con gracia. Señalando que “sabrá el quien maneja la Alcaldía”, le respondió graciosamente.

Y Paz, si el ánimo de entrar en la confrontación, aseveró que le saludo a Rosas en navidad. “Le mande un mensaje desenado feliz navidad, y que el 2018 Francisco va estar con más fuerza, y vamos a retomar las obras grandes”, dijo.

El Alcalde declaro que no está peleado con Rosas, y que nunca ha declarado mal para él. “Tendrá sus interpretaciones en cuanto a la gestión, pero le sigo mandando cariños, abrazos, le he mandado saludos por navidad. Él tiene una buena familia”.

Pero Paz resalto que hay obras prioritarias que deben ejecutarse, como Ciudad Inteligente, el puente 4 de julio, la inflación de luminarias led en la ciudad y otros. “Hay obras necesarias de impacto que requieren ser construidas, proyectando una Tarija del siglo XXI, no obras de parches, y espero que los concejales sepan decidir que es importante”, finalizó.

Por Omar Garzón C.

