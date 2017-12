Diputado cree que el contrabando aumentó por abandono de dos caminos de ripio

La ausencia total de control en dos caminos fronterizos de Tarija facilita el contrabando, se trata de las carreteras a Villazón, Potosí, Padcaya, Tarija y en la zona tripartita de Hito Esmeralda en la frontera de Bolivia, Paraguay y Argentina.

La información es del senador del Movimiento Al Socialismo MAS, Henry Chávez Rivera, tras un recorrido por las zonas donde los caminos de ripio prácticamente están abandonados, aspecto que precisamente es aprovechado por los contrabandistas. “De todo, tenemos desde vino, hortalizas, está entrando también materiales de consumo doméstico, aparatos, falta todavía implementar puestos de control”, confirmó el legislador al asegurar que volverán a desplazarse por las zonas.

Los legisladores ante la gravedad de la situación programan un nuevo desplazamiento para después del 20 de enero de 2018, a través del comité interinstitucional y acompañados por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. “Es un lugar inaccesible, no hay nada, hay un camino, por ejemplo para llegar a Hito Esmeralda el camino está un desastre, son dos a tres horas, lo mismo aquí por Padcaya”, relató el parlamentario que admitió el problema.

A raíz de la visita efectuada la idea es plantear la instalación de puestos fronterizos de control del contrabando, Bolivia en la parte de Villazón limita con Argentina, de donde se introducen diversos productos de contrabando.

Consultado si en el trayecto caminero desde esas zonas fronterizas a los centros poblados no hay siquiera controles móviles, el parlamentario respondió que no existe ningún tipo de control, “si bien tenemos Ejército, no tiene movilidad para cumplir el control. No podríamos decir que es masivo el contrabando, pero sí ingresa, es necesario hacer el control, ingresan camiones grandes, mucho más en esta temporada, imagínate, es grande el esfuerzo hecho por el comité interinstitucional, pero nos falta mucho. Imagínate no haya acceso ni a telefonía ni a internet, ahora recién vamos a ir con el comité y ver de crear puestos de control”, agregó al admitir que en la extensa zona fronteriza de Tarija es muy difícil el control del contrabando.

Empresarios vitivinícolas, productores de uva, comerciantes legalmente establecidos, permanentemente están denunciando el persistente contrabando, a pesar de los anuncios de control y combate a este mal, por la Aduana nacional.

Fernando Barral Zegarra

