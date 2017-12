2017 cerrá sin que ni una sola acusación de un centenar, contra la gestión Condori tenga un resultado

El 2017, que está por terminar, fue un año caracterizado por el no avance en las investigaciones y el procesamiento de más de 100 denuncias de la Gobernación sobre la gestión anterior, del exgobernador Lino Condori Aramayo. “Lamentamos profundamente como Gobernación que habiendo causas que han sido iniciadas el 2015 han tenido que merecer rechazas como el caso Imprenta, que recién tuvo imputación”, confirmó el secretario de Justicia, Yamil García Delfín.

Esto hace que a la larga, la dilación beneficie a algunos involucrados, precisamente por el excesivo transcurso del tiempo, agregó el funcionario al recordar que desde el inicio de la actual gestión hubo más de 100 denuncias entre penales y administrativos. “Nosotros vemos que en casos donde se verificaba no solamente la existencia del hecho, sino además los peligros procesales y de obstaculización, no ha habido las medidas necesarias como para poder avanzar procesalmente. La Gobernación espera que este nuevo año todas las Causas tengan un trato igualitario, tengan el mismo tratamiento, de manera de dar a la sociedad una sensación de justicia, no actuar de la misma manera con todos, menoscaba la administración judicial en general. Entre los casos penales denunciados por la gobernación desde el 2015 están el Programa Solidario Comunal Prosol, contratos falsificados, la administración de la Exposur, el caso imprenta, los motores chinos a gas natural, entre otros, donde no hubo imputaciones oportunamente”, comentó.

Consultado si estos casos están durmiendo en los estrados judiciales, respondió que recién fueron presentados por el Ministerio Público, como el caso Imprenta que después de dos años, recién fue ampliado en contra de Lino Condori. “Como el caso de la Exposur 2012 que recientemente mereció una imputación, son numerosos casos que tuvieron dilaciones en los procesos, como el caso del camino Iscayachi-Final Copacabana que tenía suficientes elementos de favorecimiento a la empresa contratada. Por el transcurso del tiempo algunos de los involucrados están beneficiándose con la extinción del proceso, sostuvo el secretario al insistir en la necesidad de aplicar el principio, fundamentalmente de oportunidad, sin ella, la justicia, deja de ser tal. En algunos casos las audiencias se suspendieron por ausencia de alguno de los abogados de la parte denunciada, de acuerdo a los antecedentes que se tienen sobre la gestión denunciada que no tiene ningún responsable de nada, hasta ahora, concluyó.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter