Deuda que dejó Lino Condori se redujo a la mitad

La Gobernación de Tarija al inicio de su gestión encontró obras comprometidas desde la administración saliente de Lino Condori Aramayo, por cuatro mil millones de bolivianos. De ese total, en la primera mitad de la gestión actual, pagó casi la mitad, unos dos mil millones. “Teníamos más de cuatro mil millones de bolivianos en compromisos de proyectos, muchos de ellos estaban por empezar, se han rescindido, otros están paralizados, otros hemos comenzado a reactivarlos”, confirmó el secretario de Economía, Manuel Figueroa de los Ríos.

“Hoy estamos con menos de dos mil millones de bolivianos en proyectos comprometidos y tenemos algo de 500 millones en mora en planillas impagas y que se están destrabando de a poco, ahora entrarán 170 millones para aquellas planillas impagas. Este último monto se refiere al crédito bancario que gestiona la Gobernación, luego de la aprobación de la ley departamental en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT y la promulgación por el gobernador Adrián Oliva Alcázar, tras dejar de lado su anuncio de desistir del financiamiento. Quisiéramos haber pagado todas las planillas, pero hemos logrado una parte, eso no significa que no sigamos buscando mecanismos de financiamiento y podamos dejar una gobernación estable en cuanto a la ejecución de proyectos que quedaron a medias”, agregó el funcionario.

Figueroa agregó que los costos de la obra aumentaron; sin embargo, seguirán trabajando para no dejar proyectos paralizados y terminarlos, no pueden dejar a medias los proyectos que no cumplirán la función para la cual fueron concebidos y mencionó la Villa Olímpica donde tres proyectos se paralizaron por años, se deterioraron, la obra tuvo que volverse a licitar, los precios de la nueva licitación fueron mayores por la suba de los precios unitarios. “Esto es un daño económico al Estado”, sentenció.

El secretario además confirmó que gestionarán otro fideicomiso ante el Gobierno nacional, al parecer algunos municipios y gobernaciones del país no accedieron a montos significativos de los fideicomisos anteriores y existen sobrantes. “Por ahí ver si podemos agarrar estos recursos para otros proyectos que también están en cartera”, agregó sin precisar un determinado monto. Además expresó que la Gobernación actual está optimista y tiene mayor expectativa para el próximo año”, dijo.

Asimismo informó que el crédito bancario de 170 millones recién se concretará en enero del próximo año. “Creo que se ha logrado algo importante para el Departamento y a partir del próximo año vamos a poder pagar algunas planillas de proyectos importantes”, finalizó.

