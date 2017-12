Desde enero controlarán tenencia del SOAT

El uno de enero de 2018 inicia el controla los motorizados, a partir de esa fecha deberán tener el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito SOAT, porque los actuales SOATs vencen el 31 de diciembre, informó el director departamental de Tránsito, Sadid Ávila. “Nosotros ya hemos tenido una reunión con UNIVIDA, con la empresa aseguradora y tenemos nosotros la obligación legal de controlar el SOAT ¿desde el primero de enero no? Aquellos que no tengan no van a poder viajar”, advirtió.

Consultado sobre que actualmente no están otorgando las rosetas, para colocarlas en los parabrisas de los motorizados, Ávila sostuvo quienes compran el SOAT reciben una contraseña. “Son dos contraseñas: una cuando se deposita en una cuenta bancaria específica, para la compra del SOAT, y otra al llenar el formulario respectivo; las personas que realizaron el trámite pueden portar cualquiera de estos dos documentos”, precisó.

La aseguradora también se comprometió otorgar, a la Dirección de Tránsito, los medios para que a través de internet haga los controles de verificación a los motorizados, concluyó.

Mario Enrique Espinoza

