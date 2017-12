Admiten que se está trabajando para que el MIR resurja para las próximas elecciones

“Yo soy ´gallo´ de origen, no puedo negar mi origen es como decir no soy Paz, pero que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR resurja o no es una consulta a aquellos que están trabajando en ello”, dijo el alcalde de la provincia Cercado Rodrigo Paz Pereira, al ser consultado si el MIR resurgirá en las elecciones 2019 o 2020.

Posteriormente sostuvo que él está abocado a la gestión municipal, “porque tengo un grupo de ciudadanos y ciudadanas que trabajan en una institución, en una Alcaldía que están trabajando en apostar para los siguientes 20, 30 años”.

Por ello, calificó que tienen la mirada en hacer gestión y no en la época preelectoral “y lo digo con la mayor sinceridad, hay algunos que están muy preocupados como van a posesionarse y cómo van a sobrevivir de lo que siempre han hecho, vivir de la política”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Alfonso Lema Grozs, expresó también que está abocado a la gestión 2018 y mientras tanto continuará trabajando desde ahí.

El alcalde no quiso responder si es que postulará o no para las próximas elecciones municipales, sólo dijo que “falta muchísimo”.

Además pidió a las autoridades nacionales y departamentales no hagan sus cálculos preelectorales y aprueben las cosas que son necesarias para el pueblo, ya que la gente está cansada de los políticos y quieren soluciones a sus temáticas.

Mario Enrique Espinoza

