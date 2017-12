Pocos locales cumplieron las normativas de seguridad para organizar fiesta de fin de año

Habitualmente son diez las organizaciones que realizan fiestas por fin de año en diversos centros u hoteles de la ciudad de Tarija, pero en esta oportunidad dos se quedarán sin poder hacerlo, debido a que no cumplieron con los plazos.

El informe lo dio el director departamental de bomberos de Tarija, Roberto Siles, quien recalcó que el plazo para que presenten el plan de emergencias en caso de incendios, era hasta el 20 de diciembre y hasta esa fecha solo ocho presentaron.

Por su parte el jefe de la Guardia Municipal, Edson Rojas, manifestó que espera un informe de los bomberos y según ese informe, actuaran de manera conjunta con la dirección de ingresos municipal para no permitir que se realice el evento.

Ambas autoridades coincidieron que es una normativa nacional la que ordena que todos deben presentar su plan de emergencias, y que se hará una primera inspección donde saldrán las primeras observaciones, si es que las hay; si los organizadores incumplen no podrán realizar la actividad.

Rojas acotó que personal de seguridad de estas organizaciones recibió capacitación de los Bomberos y además otras reparticiones municipales, ocho horas antes del evento, realizarán una última inspección para certificar el cumplimiento de todos los requisitos.

El director de Bomberos no recordó, en ese momento, los nombres de los centros que no podrán realizar los eventos por no cumplir con la presentación del plan de emergencias dentro del plazo, pero dijo que ayer incluso llegaron otros centros a querer presentar, pero era demasiado tarde.

Algunos de los nombres de los locales y centros que realizarán esta actividad, indicados por Rojas son: El Taco, Hotel Los Ceibos, Hotel Los Parrales, Club Social, La floresta, Cabaña don Pedro, Tenis Club Tarija.

Mario Enrique Espinoza

