Alcalde reitera que no se puede hacer alcantarillado sin que exista planta de tratamiento de aguas residuales

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA recordó al alcalde Rodrigo Paz Pereira, no hacer más alcantarillados en la ciudad mientras no haya planta de tratamiento de aguas residuales donde pueda ir a desembocar el servicio. “Por normativa el MMAyA recuerda que antes de construir un alcantarillado tú tienes que tener un lugar dónde depositar esas aguas, no prohíben, hacen notar que tiene que haber un lugar dónde caigan esas aguas”, confirmó el alcalde, Rodrigo Paz Pereira.

Antes se podía hacer el alcantarillado y votar las aguas en las quebradas como hemos hecho, ahora no es así, por eso mismo el municipio está comprando un cisterna especial para limpiar los pozos sépticos de la ciudad, hasta que la planta se construya.

Paz reveló que la ministra de medio ambiente anterior y la actual le recordaron la normativa para evitar instalar el alcantarillado sin que haya planta de tratamiento que permita sanear el agua contaminada que llegará.

Nuevo Sur

