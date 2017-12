Denuncian plan del MAS para crear ley que designe a sucesor del actual gobernador, si éste se repostula

El Movimiento Al Socialismo MAS buscará tomar la Gobernación si el actual gobernador renuncia para buscar reelegirse en la próxima elección subnacional, de acuerdo con la revelación del actual secretario de Coordinación de esta institución, Waldemar Peralta Méndez.

El funcionario dijo que el MAS, a través de su bancada en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT buscará que no sea el gobernador renunciante, quien designe a su sucesor eventual, sino que mediante ley tratará de que sea el Legislativo quien designe al sucesor.

Para el año se van a instalar estas dos agendas, los que brinden soluciones a los problemas de la gente y los que van a enfrentar a la Gobernación en todos los frentes, judicial, financiero, van a tratar de ponernos todas las trabas, anticipó el secretario. “Es más, antes de Navidad a don Fernando Barral hoy 21 de diciembre (le digo) van a tratar de imponer una ley en caso de que el gobernador quiera reelegirse, pongan una autoridad que el gobernador no elija, ese es el plan”, enfatizó.

Estos actores quieren recuperar el Gobierno departamental, van a tratar, en caso de que el gobernador vaya a la reelección, poner en esta silla a una autoridad que no sea designada por el gobernador, ahí veremos cómo se baja el telón, insistió. “Ahí veremos qué intereses hay detrás, ahí veremos si lo que hemos dicho nosotros tiene sentido o tiene sentido lo que dicen ellos”, sostuvo al referirse al MAS y asegurar que nunca hubo en Tarija un gobernador que haya ganado la elección como Oliva con 60%.

“Adrián Oliva tuvo 150 mil votos, ahora si el 60% o 150 mil votos es desconocido por 30 personas (asambleístas) ya no es problema nuestro, es de Tarija”, advirtió al asegurar que el gobernador promulgará la ley para el crédito bancario en algunas horas.

Hay versiones no confirmadas, y que Peralta no mencionó, que ante la eventualidad de la renuncia de Oliva para repostular, los asambleístas elegirían al sucesor y para que la cuestión no sea rechazada, optarían por un asambleísta de UDA.

El panorama para el 2018 es de gran tensión política en Tarija, sobre todo por el intento del MAS de volver a la Gobernación, no precisamente por la vía de la votación popular, sino a través de su bancada que es su brazo operativo.

El MAS que hizo todo para ganar la Gobernación el 2015, no logró su objetivo a pesar de haber impedido la postulación de Oscar Montes Barzón, que se pintaba como el candidato más serio después de Carlos Cabrera Iñiguez, quien renunció a destiempo.

Anuncio de Peralta sorprendió al MAS

El anuncio del secretario Waldemar Peralta, que el Movimiento Al Socialismo MAS buscará una ley para que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT designe al sucesor de Adrián Oliva, en caso de que este renuncie al cargo para repostularse en las próximas elecciones, sorprendió a la dirigencia de esta organización. “La verdad es muy sorprendente eso, pero creo que el ego de Oliva y de Waldemar Peralta sale a flote, si usted hace una encuesta en el Departamento, el primero no tiene ninguna posibilidad de que vuelva a ser gobernador”, afirmó el dirigente Henry Párraga Villca.

Menos esta estructura fracasada y fracturada de UDA, esta desestructurada totalmente, no tiene su propia bancada, no tiene parlamentarios nacionales, al interior ellos mismos están peleados, es una alianza de peleados, prosiguió el dirigente.

Ellos mismos están destruyéndose sin intervención del MAS, agregó al insistir que Oliva no tiene ninguna posibilidad, no están entrando en el escenario de la gestión pública, más tienen escenario de propaganda, de conflicto, pero no de gestión.

Fernando Barral Zegarra

