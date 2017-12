Gobernación pedirá la anulación de decreto que usurpa sus competencias en materia de salud

Tras cumplir el día de hoy 28 días de paro médico en el departamento de Tarija, la Gobernación se comprometió a presentar todos los recursos legales ante el Tribunal Constitucional para conseguir la anulación del Decreto Supremo 3385, arguyendo que usurpa competencias de fiscalización del nivel departamental.

Asimismo, de no atender la demanda, especialistas anunciaron su renuncia, siendo que hasta el martes renunciaron 10 cargos jerárquicos del Hospital Regional San Juan de Dios y no se descarta la renuncia del Director de este nosocomio. “Quiero decirles que el Gobernador mandó una carta a la doctora Ariana Campero (Ministra de Salud) reclamando por el Decreto Supremo 3385, considerando que este Decreto es violatorio no solo a la Constitución Política del Estado, sino a las competencias que tienen todos los gobiernos departamentales”, manifestó el secretario departamental del Desarrollo Humano, Edgar Guzmán.

De la misma manera, enfatizó que la primera autoridad del departamento, Adrián Oliva recurrirá a todas las instancias jurídicamente legales para anular el Decreto arriba señalado, debido a que también vulnera el Estatuto Autonómico del departamento.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo saludó a nombre de los profesionales el apoyo del Gobernador, sin embargo, refirió que esta decisión debía haberse tomado hace tiempo cuando este sector manifestó que dicha normativa usurpaba funciones. “Hoy más que nunca estamos más unidos y fuertes junto ahora con las autoridades que ha determinado apoyar la medida”, dijo Oquendo por lo que continuarán con las marchas y el paro de brazos caídos.

Para el Secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación Tarijeña el sistema de salud está viviendo una crisis profunda siendo que en la gestión el departamento no recibió ningún ítem de crecimiento vegetativo y el pasado año solo llegaron 82 ítems “y bien dirigidos”, pese a las numerosas misivas enviadas por parte del Sedes al Ministerio de Salud.

“1.200 ítems se necesitan en Tarija, pero de esa cantidad, solamente el año pasado llegó 82, este año estamos cerrando gestión y no hay ni un solo ítem que el Gobierno tenía la obligación de dotarnos”, dijo Guzmán.

Añadió que las medidas asumidas por el Gobierno Nacional al no atender la demanda de los profesionales en salud agudizan la situación.

Oquendo lamentó las amenazas e intimidaciones de la ministra de Salud, Ariana Campero hacia este sector. Mencionó que en caso de que emita un solo memorándum de despido habrá renuncia masiva de profesionales médicos a nivel nacional. Asimismo mencionó que por decisión de la Asamblea del Comité de Defensa de la Salud (Codesa) exigieron la renuncia de los cargos altos y jerárquicos y así ocurrió en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD).

El director del HRSJD, Roberto Baldivieso indicó la mañana del martes que Jefes de Servicio, de División y de Unidad renunciaron a su cargo, además de la renuncia del único terapista intensivo infantil que tiene este nosocomio. “La situación es cada vez más crítica”, calificó, dado que la ausencia de especialistas hará que no se logre desarrollar un trabajo normal.

Asimismo, tras la decisión del Codesa, Baldivieso adelantó: “Creo que en un par de días debo presentar mi renuncia, ese es un mandato del Colegio y del Codesa, ante todo soy médico”, siendo que fue conminado, pero alegó que todavía está en una disyuntiva a razón de que solo faltan días para cerrar la gestión.

Por otro lado, el ahora ex jefe del Servicio de Emergencias del HRSJD, Vladimir Velásquez, quien renunció al cargo de jefatura, un cargo ad honoren, pero no al de médico por lo que dijo que continua en su función como parte del personal. “Cada uno de nuestro personal es su propio jefe y responsable de su accionar”, sin embargo, anunció que coordinarán con el personal de Servicio para no desproteger a la población.

Giovana Cruz Villca

