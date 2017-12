Concejo Municipal empezó análisis de la construcción del puente 4 de Julio

Durante estas últimas semanas el puente 4 de Julio que pretende construir el Gobierno Municipal de Cercado ha sido el centro de atención, no solamente por el supuesto plagio a un puente de España, sino también por el hecho que arquitectos e ingenieros advierten que este proyecto no solucionará los problemas de congestionamiento vehicular en la ciudad. A esto se suman las voces de rechazo por el elevado costo, con el que se podrían construir hasta 3 puentes más.

El proyecto que ha empezado a ser debatido por el Concejo Municipal el pasado martes, en tanto, los legisladores tienen un plazo de 15 días hábiles para evaluar toda la documentación y emitir una resolución aprobando u observando la minuta de contratación.

El Concejo deberá evaluar si existen o no, falencias técnicas o sociales, en caso de registrarse observaciones, se devuelve el proyecto al Ejecutivo Municipal quien puede apelar dicha negación con argumentos técnicos y jurídicos, para ello el Municipio tiene un plazo de 5 días hábiles.

En caso de que la mayoría del Concejo dé vía libre a la minuta de contratación, el Ejecutivo podrá proceder con la firma del contrato. Si pasara lo contrario, y el Municipio pese a apelar la negación del Concejo no prospera, dicho proyecto vuelve a foja cero (esto en caso que no haya justificación técnica y legal).

Sin embargo, se debe dejar en claro que el Concejo Municipal no puede observar el proyecto “solo por observar”, sino que en caso que el Municipio pueda sustentar sus argumentos con una base técnica y legal, podría recaer responsabilidad en los legisladores.

De acuerdo a la información brindada desde el Concejo Municipal, la documentación que ha ingresado para ser debatida en el pleno, es solamente para la construcción del puente 4 de Julio, proyecto que no contempla las demás obras complementarias, como los distribuidores y terraplenes.

CONCEJO CON EL VOTO DIVIDO

Cabe mencionar que la decisión para dar marcha o frenar el proyecto del puente 4 de Julio, prácticamente se encuentra en manos de dos concejales que no han fijado una postura clara sobre el tema.

Los concejales: Alberto Valdez, Ruth Ponce, Sergio Gallardo, Ana Sorich y Francisco Rosas hicieron público su rechazo a la ejecución de este millonario puente para Tarija. Sin embargo, quienes dejaron entrever que apoyan dicha obra son los concejales Alfonso Lema, Valmoré Donoso, Cira Flores. Empero quienes todavía no han fijado una postura clara sobre el tema, son Alan Echart, Ester García y Freddy Yucra.

OBSERVACIONES DE LOS ARQUITECTOS

El representante del Colegio de Arquitectos, Leopoldo López, manifestó que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), y colegios de arquitectos expusieron que no es conveniente destruir la principal obra urbana vial que tiene la ciudad de Tarija como lo es la avenida Costanera, compuesta por las avenidas Panamericana, Víctor Paz y Jaime Paz.

“El puente 4 de Julio no va a resolver nada, porque no es el problema de un puente, sino de un sistema –resaltó López-. Y construido a 100 metros del puente San Martín no va a resolver el problema de accesos y el flujo del tráfico para llegar a los distritos tan grandes como el 12 y 13”.

López manifestó que este puente apenas estaría resolviendo una “voluntad de hacer una obra y nada más”, y no así el problema vial que existe en la capital chapaca.

“Nos parece absolutamente extraño, que se haga un proyecto, se lo licite y se lo adjudique, y que esté incompleto –detalló López-. Hemos mostrado por el documento oficial, que el puente que se pretende adjudicar, solamente es el puente; no hay diseño, no hay plan, no hay estudio, no hay presupuesto para los accesos y distribuidores”.

Señaló que para complementar el proyecto del puente, se debe contemplar los distribuidores, similar a los que existen en el puente San Martín, uno que debe estar contemplado en la avenida la Banda y también en el otro extremo de la avenida Víctor Paz.

“Esto significa que los millones de dólares que está costando, los 73 millones de boliviano por los que fueron adjudicados, deben sumarse 2.640.000 bolivianos para el costo de supervisión y las obras de terraplén, del distribuidor y algunas otras menores que van hacer que el proyecto esté cercano a los 14 millones de dólares y no resuelva absolutamente nada”, explicó López.

López detalló que han podido demostrar que la gente que vive en la zona que necesita nuevos accesos, representa aproximadamente el 25% de la población, y que su mayor demanda es poder llegar a la zona del Mercado Campesino, tanto a la avenida Panamericana, calle Comercio y la Froilán Tejerina. Además de buscar llegar al Mercado Abasto, como a la calle Cochabamba.

“Entonces hay que hacer un puente para esta gente, y nosotros habíamos sugerido, que antes de hacer este puente (4 de Julio), se haga el Isaac Attié –dijo López-, que es un puente que sale del Raquet Municipal que se encuentra al lado del Cine Center en la avenida Integración y que se une con la avenida Oscar Alfaro, una avenida ya construida en la otra banda del río que distribuiría el tráfico por la avenida Libertad, y avenida La Caña”.

El representante de los arquitectos señaló que en caso de ejecutarse el puente Isaac Attié, se logrará beneficiar no solamente al sector urbano, sino también a aquella carga vehicular que llega desde Guerra Huayco, Coimata, San Andrés y demás zonas rurales.

“Es excesivamente caro el puente 4 de Julio, y nosotros creemos que haciendo el Isaac Attié, haciendo modificaciones al puente San Martín, todavía nos sobraría mucha plata –expuso López-. Sobraría algo de 53 millones de bolivianos para hacer otras obras, ya sea para hacer nuevas avenidas o nuevos puentes, en vez de gastar en este puente que no es bueno, además es muy lujoso y muy caro”.

CONCEJAL ROSAS RATIFICA SU RECHAZO

El concejal municipal, Francisco Rosas, ratificó su rechazó a la construcción del puente 4 de Julio, refirió que el alcalde Rodrigo Paz está dando una señal totalmente negativa, tanto a las autoridades que lo acompañan y al pueblo de Tarija.

“Lamentablemente no se ha escuchado a la instancia que corresponda, de reflexionar y revisar esta situación –manifestó Rosas-. Y es lamentable que siga con esta intención de emplazar el puente 4 de Julio en los lugares que tiene previsto”.

Rosas enfatizó que este puente no va resolver el problema del tráfico vehicular a la altura del Mercado San Martín, que pese a ser de 4 vías, solamente tendrá salida a dos vías.

“Tendrá una salida al surtidor de gasolina, y después se va tratar de emplazar a la altura del parque de los Changuitos. Va tener un alto de 8 metros, se tienen que hacer los terraplenes –expuso Rosas-. En realidad no hay una definición de un plan de vialidad en esa zona”.

El legislador municipal reconoció que la obra es “demasiadamente cara”, por lo que lamentó que no se escuche al pueblo de Tarija, a la Federación de Profesionales, al Colegio de Arquitectos, y demás instituciones que piden que se analice dicha decisión del Municipio.

“El alcalde Rodrigo Paz nos da una señal muy negativa para con el pueblo de Tarija, no sé qué está pensando, pero considero que es una acción de imposición al pueblo de Tarija de una obra que no va resolver absolutamente nada”, remarcó Rosas.

Rosas dejó entrever que el Gobierno Municipal ha procedido con el pago de Bs 250 mil por la consultoría para este proyecto, por lo que anunció que el Concejo Municipal ya solicitó la documentación respectiva.

“Pero tenemos que hacer obras que la ciudad está esperando, que resuelvan los problemas, no tenemos que tomar otras acciones, porque el pueblo nos va a juzgar por las malas decisiones que vayamos a tomar”, manifestó Rosas.

CONCEJAL VALDEZ PIDE AL MUNICIPIO RECAPACITAR

El concejal, Alberto Valdez, quien en reiteradas ocasiones ya expresó su rechazo a la ejecución del puente 4 de Julio, nuevamente instó al Gobierno Municipal a recapacitar sobre la decisión asumida, al mismo tiempo aplaudió el hecho de que más concejales se hayan unido al rechazo de dicha obra, por suponer un millonario gasto para Tarija, con el que se pueden hacer más proyectos en vez de uno.

“Me alegra que haya posiciones nuevas por partes de otros concejales con respecto a la inversión de recursos públicos desde el Gobierno Municipal –expuso Valdez-. Hay un problema que se nos ha presentado con el tema de vialidad y congestión que se da en el puente San Martín en horas pico, pero también en los puentes Bicentenario y el Bolívar, por la descarga vehicular que se tienen desde el Distrito 12 y 13”.

Valdez mandó a buscar otros mecanismos para optimizar los recursos de inversión desde el Gobierno Municipal, remarcó que el querer invertir más de 72 millones de bolivianos para querer construir un puente con las características que plantea el Ejecutivo, son prácticamente gastos ostentosos que se hacen desde la inversión pública.

Recordó que en varias oportunidades que se han reunido con el Colegio de Arquitectos se pudo conocer la posición que asumió este sector de los profesionales, tomando en cuenta que algunos aspectos técnicos podrían sacar mayor rédito a la inversión pública de los recursos, esto como el hecho de ensanchar el puente San Martín y convertirlo en doble vía lo que mejoraría el acceso del centro con los barrios de la zona alta de la ciudad.

“Lo del puente San Martín es la segunda alternativa, una primera alternativa sería que se inviertan recursos en un proyecto similar al del Bicentenario, para construir un puente a la altura del Cine Center en la bajada que llega desde el barrio San Antonio, que tranquilamente ayudaría a descongestionar todo el Distrito 13”, detalló Valdez.

El Concejal pidió al Ejecutivo Municipal escuchar y considerar las observaciones técnicas que se hacen desde el Colegio de Arquitectos, que van a asegurar la optimización de los recursos del municipio de Tarija.

Valdez indicó que la propuesta que hacen desde el Colegio de Arquitectos para ensanchar el puente San Martín, no demandaría más de 10 millones de bolivianos, y si a esto le suman un puente de las mismas características del Bicentenario a la altura del Cine Center, el gasto total para estas obras no sobrepasaría los 40 millones de bolivianos.

“Con menos de 40 millones de bolivianos estaríamos haciendo prácticamente dos obras, a comparación de gastar más de 72 millones un una sola obra que prácticamente no va a aportar al descongestionamiento vehicular –resaltó Valdez-. Son temas que el Ejecutivo Municipal tiene que escuchar y entender que necesitamos cuidar los recursos para invertir en otras obras que para nosotros son fundamentales, como el alcantarillado sanitario, mejorar las postas de salud, entre otros detalles, que son temas troncales”.

El legislador pidió a sus colegas recapacitar su decisión frente a la exposición realizada por el Colegio de Arquitectos en el Concejo Municipal, donde advirtieron las falencias sobre el proyecto que se pretende emplazar.

Valdez indicó que actualmente al estar el proyecto del puente 4 de Julio en el Concejo Municipal, lo que corresponde es que la Comisión Técnica pueda evaluarlo y evacuar un informe al respecto de este tema. Detalló que dicha comisión se encuentra integrada por el concejal Francisco Rosas, Valmore Donoso y Sergio gallardo, quienes deberán elevar un informe al pleno para que sea esta instancia la que tome la decisión.

“En el pleno se tendrá que analizar a detalle con respecto al sistema de contratación que se originó, o en su defecto tomar decisiones más profundas en el tema de inversión –expuso Valdez-. La discusión está en la gran cantidad de recursos que se quieren invertir para poder hacer este proyecto, y creo que eso es lo que más nos preocupa a los concejales”.

REDACCIÓN CENTRAL

