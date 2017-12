Comenzaron los trabajos del puente Yesera – Chiguaypolla

La Subgobernación de Cercado inició ayer las obras de construcción del puente vehicular Yesera – Chiguaypolla de dos carriles, el cual tiene características de un ancho de 7.30 metros, una longitud de 50 metros. La obra que será ejecutada por la empresa constructora UNTRES S.R.L., con un costo total de 4.204.484,98 bolivianos. Señalan que este proyecto es esperado por más de 40 años.

El el subgobernador de Cercado, Johnny Torres destacó la lucha que significó conseguir el financiamiento del presupuesto para la obra del puente que será de dos vías y se construirá en 240 días calendario con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales del gobierno central (UPRE). “Pudo haber sido más fácil, pero se optó por el camino más difícil debido a que el trámite para la ejecución y aprobación de la obra estuvo en el despacho del Gobernador, en su escritorio, siete meses parado, lo único que necesitaba era una firma para que se deposite la plata de la UPRE en la cuenta de la Subgobernación. La Gobernación no pone un peso para la construcción del puente y no quiso firmar, hoy (por ayer) debimos estar inaugurando, no iniciando la obra, porque al final de cuentas no se me bloqueó a mí, sino se bloqueó a las comunidades para toda esa gente que necesita producir el puente y va a ser una realidad”, dijo.

Lorenzo Alarcón, secretario general de la comunidad de Chiguaypolla, subrayó que tuvieron que esperar 40 años para su construcción. “Por fin Dios nos ha dado la oportunidad de tener este proyecto porque es una gran necesidad, no ha sido fácil gestionar este proyecto, hemos sufrido muchos de pobreza por no poder sacar nuestros productos de la comunidad de Chiguaypolla. Hemos tenido grandes pérdidas por no poder sacar al mercado porque bajaba el río nos trancaba y chau. Me siento orgulloso como dirigente que da inicio a este proyecto, gracias a la UPRE por dar el presupuesto, porque la Gobernación dice no hay plata, usted sabe doctor, vino el Gobernador y a él mismo le trancó el río. Lo importante es que este proyecto va a beneficiar a Yesera Centro, Chiguaypolla, Alto Cajas hasta llegar hasta Río Pilaya y zona de la subcentral de Karjas”, dijo.

Torres pidió a los comunarios invitar al Gobernador en 240 días para que inaugurar el puente cuya obra estuvo paralizada en su despacho por más de 7 meses a tiempo de prometer que con bloqueo o sin bloqueo de la Gobernación, se seguirán haciendo obras que estén al servicio de la comunidad. “Les pido que cuando esté concluida la obra inviten al Gobernador, que venga y diga porque no le ha puesto un peso el puente, no ha querido poner los accesos, hemos pedido Bs. 160.000 para los accesos. Eso no se debe hacer, sin embargo, no me he puesto a llorar he conseguido la plata Bs. 3.890.000, fuera del presupuesto. La Gobernación no nos deposita la plata porque dicen “hay que joderlo a Torres” y saben no me joden a mí, están bloqueando a los compañeros que necesitan obras. Los proyectos que se tengan que encarar, se van a encarar igual”, finalizó.

