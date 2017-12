Movimiento “Demócratas”: “El MAS se emtrampó política y jurídicamente con el referéndum del 21F”

El Movimiento Demócratas dijo lamentar, a través de la diputada Lorena Gareca Mealla, que el mandatario Evo Morales Ayma no respete la decisión de la mayoría del país que dijo NO a una nueva repostulación el 21 de febrero de 2016. “Apena que olviden el resultado de un referéndum, que además es vinculante, que es de estricto cumplimiento y obligatorio además; entonces el pueblo fue claro, le dijo NO. Deberían ser honestos con Bolivia”, agregó al referirse también a Álvaro García.

Según la legisladora el mandatario debería hacerse a un lado cinco años, transcurridos los mismos volver a postular, con eso se busca respetar la alternancia, elemento característico de la democracia, “Demócratas siempre velará por el sistema democrático”, agregó.

Los Demócratas criticaron la autoproclama de los mandatarios el sábado en Cochabamba, donde el presidente Morales dio por cerrado el debate sobre su repostulación o no y que volvería a ser candidato en las elecciones del año 2019.

El dirigente de los Demócratas, Franz Balanza Orozco, manifestó que esta proclama dejando de lado el referendo del 21 de febrero, es una total falta de respeto a la población, que en determinado momento negó la posibilidad de repostulación. “Sobrepasar los límites, no sé cómo calificarlo, no debemos olvidar que el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP al emitir su fallo, en ninguna parte de la sentencia anula aquel referéndum, quiere decir que están queriendo taparlo”, sostuvo.

“No han encontrado la forma de desconocer aquel referendo, por eso no lo mencionan en el fallo y solamente ponen autoridades, y sin mencionar de manera precisa al presidente y vicepresidente”, cuestionó el representante de Rubén Costas Antelo.

“Es totalmente soberbia, abusiva la posición que asume el presidente, que más allá de una posición personal, hay un pueblo que le ha dicho no, debería poner eso por delante”, agregó tras el acto efectuado por esta organización política.

Al recordar que existen declaraciones grabadas y videos de los mandatarios donde aseguran que respetarán la Constitución, remarcó que nada de eso está cumpliéndose y que oportunamente el pueblo boliviano le hará recuerdo.

El constitucionalista Freddy Ortuño, a través de este diario afirmó que el peor error político cometido por el Movimiento Al Socialismo MAS fue llevar al pueblo boliviano al referendo del 21 de febrero de 2016, con ese resultado este partido se entrampó política y jurídicamente.

Fernando Barral Zegarra

