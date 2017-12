Ratifican prisión preventiva para probable autor del asesinato de de asesor de la CNS

Le negaron la cesación a la detención preventiva al probable autor de asesinato del abogado Ariel Romero, quien fue asesinado, presuntamente entre el detenido y la esposa de la víctima, y abandona en la comunidad de El Cadillar en julio de la gestión pasada.

Según informó la fiscal de materia Carla Oller, tras ser convocados por el Tribunal de Apelación, en el caso Ariel Romero, el abogado y asesor de la Caja Nacional de Salud (CNS), quien fuera asesinado por un sujeto de 27 años, el que fue encarcelado e intentó salir de prisión, pero esta petición fue negada. “Consideraban que no se han valorado los elementos que habrían llevado en ese momento, que se hubiera vulnerado el principio de favorabilidad e inocencia, pero no han logrado demostrar estos extremos”, dijo.

Juan Pablo Flores, abogado de la familia de la víctima, aseguró que la única alternativa para garantizar la presencia del acusado mientras dure el proceso es la detención preventiva. Ya se ha deslucido otra solicitud de apelación el 21 de noviembre. “Los vocales que han instalado la presente audiencia han confirmado la resolución, la prueba aportada no es suficiente (…), no se presentó elementos nuevos, demostró que tiene una familia, un domicilio en Entre Ríos, más no una actividad lícita, vamos a solicitar la máxima pena que es de 30 años, porque es asesinato”, señaló.

En cuanto a su cómplice, la fémina continúa siendo buscada por la International Police (Interpol por sus siglas en ingles).

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

