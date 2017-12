El sector de la salud continuará medidas de presión

Se enfurece el sector de salud y anuncian endurecer medidas de presión luego de que la cámara de Senadores sancionó la noche del jueves el proyecto de ley del Código del Sistema Penal sin retirar el artículo 205 que penaliza la mala praxis, y su promulgación la tarde del viernes, como lo demandó el Comité Defensa de la Salud (Codesa) en Tarija y la dirigencia a nivel nacional. Pese a la promulgación continuarán a anunciaron radicalizar las medidas de presión

Familiares de cientos de profesionales en salud se sumaron a la marcha en rechazo al mencionado artículo la jornada del viernes, una durante la mañana y otra en la tarde donde se sumaron familiares. “Tenemos indignación por un Gobierno que no escucha a su pueblo, lo que ha logrado la Asamblea Legislativa (Plurinacional) con aprobar el artículo 205 es lograr mayor unidad y enfurecer al sector salud”, expresó el Presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Oquendo.

De la misma manera, afirmó que las especialidades que se encontraban atendiendo serán cerradas en clínicas privadas y tampoco atenderán consultas privadas, refirió en base a la determinación de la Asamblea extraordinaria desarrollada la mañana del viernes.

Una comisión de estudiantes y profesionales en salud viajará a la sede de Gobierno para fortalecer la demanda, sostuvo Oquendo, sin descartar el inicio de bloqueos y huelgas de hambre en el departamento.

El Presidente del Colegio Médico en Tarija instó al Presidente del Estado, Evo Morales a no a atender la demanda: “Vamos a seguir en la lucha, pese a que se ha aprobado en el Legislativo, le estamos pidiendo al presidente que no promulgue el artículo 205 del (proyecto) Código del Sistema Penal”, pidió antes de la promulgación, más no fueron escuchados.

Asimismo, ante los anuncios de despido por parte del ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aseveró que ya están acostumbrados a las amenazas del Gobierno por lo que desafió a la autoridad refiriendo: “Quiero decirle que aliste el despido de todos los profesionales en salud, tendrá que ver como remplazar los especialistas, no vamos a permitir que se despida a ninguno, o despide a todos o nadie se va”.

Mediante la decisión de marchar con sus familias quieren expresarle al Gobierno que detrás de cada profesional hay familias que mantener y que también aportan al país por lo que indicó que ya están cansados de los atropellos, finalizó Oquendo.

Giovana Cruz Villca

