Director de OTN – PB señala que la Gobernación solo desembolsó el 70% de su presupuesto

El director de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN – PB) informó que de dos millones y medio de bolivianos de presupuesto la Gobernación solo desembolsó el 70 por ciento para su ejecución aproximadamente, además lamentó que la falta de recursos derive en la no realización de estudios sobre el nivel de contaminación del río Pilcomayo en la zona al debido a la actividad minera por lo que prevén solicitar recursos a otros departamentos para dichas tareas. “No hemos ejecutado por falta de la voluntad de la Gobernación, no nos hacen las transferencias inmediatas, tenemos que recurrir al débito automático a La Paz”, manifestó el Director aclarando que no se trata de una queja, sino de informar a la población como se desarrolla el trabajo entre las instituciones.

Del monto que asigna el Gobierno Departamental a la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo alrededor de 1.000.300 está destinado al gasto de funcionamiento y el restante es utilizado en inversión según explicó.

El Director observó que el recurso destinado para tener la responsabilidad de manejar toda una cuenca a nivel nacional sea muy poco a diferencia del presupuesto que le es asignado a otras instituciones. “Qué hacemos nosotros con dos millones y tenemos una responsabilidad de manejar toda una cuenca en la parte boliviana, son cuatro departamentos, difícil que alcance (el presupuesto)”, sostuvo.

No obstante, para el siguiente año pretenden realizar las gestiones para que otros departamentos también destinen recursos, entre ellos, Chuquisaca, Potosí y Oruro, esto con la finalidad de combatir la contaminación en la cuenca alta del río Pilcomayo en el norte de Tarija.

Agregó que el hecho de que la Gobernación del Departamento no haya destinado recursos afectó en la planificación de los proyectos de la OTN que generen impacto social, ya que indicó que esta instancia deberían realizar manejos integrales en toda la zona alta del Norte de Potosí, siendo que se desconoce el nivel de contaminación por actividad minera en el sector a razón de que no desarrollaron un estudio que lo determine. “No sabemos cuánta es la dimensión de contaminación de contaminación del río Pilcomayo por las extracciones mineras, no hay un estudio preciso, entonces eso no lo hacemos por falta de recursos”, mencionó acotando que es necesario dialogar con las autoridades para enfrentar la contaminación de ese caudal.

Sin embargo, añadió que también cuentan con recursos de otro Proyecto que contempla 11 millones de bolivianos el cual fue ejecutado casi en un 80% hasta esta gestión y se prevé continuar con el proyecto los próximos dos años, según lo explicó en la audiencia pública de cuentas de la presente gestión.

