CAINCOTAR: “Es necesaria inyección de recursos económicos al Departamento”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (CAINCOTAR), Gerardo Aparicio Romero indicó que frente a la situación económica que atraviesa el departamento no quieren ser negativos, aunque reconoció que la situación no cambiará repentinamente en un año, por lo que sostuvo que es menester una inyección de recursos económicos para Tarija. “Nuestros empresarios están haciendo grandes peripecias para cumplir con sus obligaciones, accediendo a créditos, especialmente con el tema de los aguinaldos”, dijo el directivo de la CAINCOTAR, quien manifestó que se hace necesaria la inyección de recursos económicos al departamento tarijeño.

Sin embargo, sostuvo que pese a la complicada situación económica que atraviesa el departamento no son negativos, aunque reconoció que la mejora del contexto económico no se observará en un corto tiempo siendo que además requerirá de la voluntad de las instituciones. “Seguro que en un año no se va a poder solucionar, pero si todos los tarijeños mantenemos el entusiasmo vivo vamos a salir adelante”, arguyó Aparicio Romero y manifestó que esta institución conduce a los socios en ese camino en el objetivo de generar una economía sólida en Tarija.

Asimismo, declaró que es necesario que Tarija deje de depender de los recursos del gas, coincidiendo con el resultado que abortó la Revista Tarija 200 en el que se percibe que el declive del auge económico de los recursos se muestra en consonancia con la situación económica del departamento, lo que catalogaba a Tarija como altamente rentista.

Agregó que después de ser el departamento con mayor crecimiento en gestiones donde anteriores, ahora se sitúa con una cifra negativa por lo que no fue sorpresa para la Caincotar que el Gobierno Nacional anuncie una probable déficit del ocho por ciento, además lo relacionó directamente con la venta de hidrocarburos.

Para el Presidente de la Caincotar, los sectores más fortalecidos actualmente son el rubro de la cerámica y los vitivinicultores, sin embargo, este último campo del empresariado también está siendo duramente golpeado por la falta de agua, según lo había manifestado anteriormente algunos productores que entregan la materia prima, uva, a los empresarios.

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

“Una de las debilidades son los obstáculos que tenemos cuando queremos llevar a cabo algún proyecto siempre tenemos obstáculos de toda índole”, dijo el Presidente, pero en contraste afirmó que la mayor fortaleza de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija es el entuciasmo de llevar a cabo los proyectos, uno de ellos, la Fexpo Tarija 2018 para lo cual se reunieron con representación de cinco países y están a la espera de su confirmación de participar en dicha feria.

Giovana Cruz Villca

Comparte Facebook

Twitter