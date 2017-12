Ausencia de directivos de la ALDT posterga tratamiento de ley de endeudamiento

El faltazo de miembros de la directiva, salvo la presidenta de la ALDT Sara Armella que estuvo presente, ocasionó la suspensión de la sesión para la aprobación del crédito bancario de la Gobernación por 171 millones de bolivianos, y de persistir esto, podría ocasionar la perdida de este crédito.

“Irresponsabilidad”, “falta de compromiso”, “intereses por detrás”, fueron algunos términos que utilizo el asambleísta del MAS William Guerrero para sus colegas de la Directiva de la ALDT que faltaron en la sesión de la víspera.

Sara Armella, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), informó que la convocatoria a sesión estaba prevista para las 9.30 de este pasado viernes, pero por falta de quórum de la directiva determinó dar un cuarto intermedio y posteriormente suspender la sesión.

De los cinco asambleístas que componen la Directiva de la ALDT, cuatro no estuvieron presentes, tan solo Armella fue la única presente. “Como no tenemos el quórum de directiva no podemos instalar la sesión para tratar sobre los créditos. Sobre los que faltaron de la directiva, dos están de alternancia, el primer vicepresidente (Pablo Colque del MAS) y el secretario (Abel Guzmán del MAS), y los que pidieron licencias son el segundo vicepresidente de los pueblos indígenas y la vocal de UD-A”, dijo Armella.

Sostuvo que han sacado un comunicado para realizar la sesión 40, para poder cerrar esta sesión, y los ha conminado a los asambleístas a estar presentes. Sin embargo, la sesión nuevamente podría instalarse nuevamente recién el martes de la próxima semana.

Pero el más crítico fue el asambleísta del MAS William Guerrero, miembro de la Comisión de Hacienda de la ALDT, sosteniendo que quizás haya intereses por detrás por el faltazo de los asambleístas de la directiva y que esto es un acto de irresponsabilidad. “Estos asambleístas se encuentran perdidos, creo que tendremos que sacarlos por los medios de prensa para ver donde se encuentran estos señores”.

Agrego que pueden estar en alternancia o licencia, pero cuando hay la necesidad de tratar estos temas importantes para el departamento deberían todos los asambleístas estar presentes. “Si este crédito no se llega a aprobar, hay responsables. La semana que viene es la última, y muchos están saliendo en alternancia a partir del lunes, y eso significa que no se llegue a aprobar estos créditos por irresponsabilidad de los miembros de la directiva”, expresó Guerrero.

Finalmente, Armella dio a conocer que han recibido diferentes notas del Comité Cívico de Entre Ríos, del Transporte, como de la misma Gobernación, señalando que no hay consenso con la Comisión de Hacienda sobre la cartera de proyectos.

Por un lado, la Comisión de Hacienda hizo llegar el informe sustitutivo al de la Gobernación, modificando y agregando 15 proyectos nuevos, pero por otro lado, está la propuesta original de la Gobernación, que tiene inscrito 33 proyectos. Armella, señaló que finalmente será el pleno quien decida sobre la cartera de proyectos.

Por Omar Garzón C.

