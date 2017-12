Presidente de FEDJUVE presentó denuncia formal por la toma de esas instalaciones

Después de tres días en que un grupo de vecinos se apostara en las puertas de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) evitando el ingreso de los directivos, este jueves recién pudo ingresar nuevamente a dichas instalaciones el titular de dicha institución, Edwin Rosas, quien a su vez informó que ha presentado las denuncias pertinentes en contra de las personas que habían tomado el ingreso a estas oficinas.

Al retornar a las oficinas de la Fedjuve, Rosas mencionó que esta es la prueba de que, quienes habían tomado las oficinas no recibieron el respaldo de la población, además que dicha movilización fue con cierto tinte “político”, esto por el hecho de haber tenido la presencia de la organización Marías Dignas, entre otros “activistas políticos”. “Gente de El Alto de La Paz llegaron con cascos azules, esto no tiene nada que ver con el tema vecinal,. Cuando las cosas se hacen de esa manera el pueblo no apoya. Estamos totalmente tranquilos porque la junta vecinal está con nosotros”, expuso.

Rosas indicó que, frente a este último hecho acontecido, conformaron una “guardia vecinal” que estará lista para accionar en caso de que personas externas a la institución pretendan volver a tomar las instalaciones.

El titular de la Fedjuve mencionó que han presentado dos denuncias más al Ministerio Público en contra de estas personas que fueron identificadas en la toma de dicha institución. “No puede ser que se venga, que se interfiera. Si es que no están contentos con la gestión, que esperen hasta que haya un congreso y se presenten para que puedan entrar a la Fedjuve. Estamos con una directiva muy sólida, con más de 150 presidentes que nos respaldan, las provincias expresaron su respaldo (…), este intento de tomar por la fuerza a Fedjuve, no ha surtido por nada”, recalcó Rosas.

