Inauguran trabajos de construcción de Centro de Apoyo Integral en “Santa Ana La Vieja”

El Subgobernador de Cercado, Johnny Torres informó que dio inicio este viernes a las obras de construcción y equipamiento de un Centro de Apoyo Integral en la Comunidad Santa Ana La Vieja, cuyo costo de asciende a Bs. 5.299.236,76, que viene con financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, y Bs. 370.946,57 de supervisión técnica financiado por la Subgobernación de Cercado.

Este proyecto beneficiará a 265 familias. Será construido en una superficie de 1.640 metros cuadrados, para prestar un servicio de capacitación continuo, confiable y seguro con el objetivo de mejorar los índices de desarrollo humano, aumentar el nivel de instrucción de los integrantes de la comunidad; mejorar las condiciones de atención médica y proporcionar las condiciones adecuadas para realizar reuniones comunales.

La construcción de la obra se realizará en 421 días calendario (14 meses), con capacidad de albergar al menos a 75 niños, 3 aulas con capacidad de 90 estudiantes, ambientes para atención médica con 2 camas en la sala de recuperación y un salón auditorio.

Torres agradeció al comité de obras de la comunidad por su perseverancia en la concreción del financiamiento del proyecto. “Esto es el futuro, la infraestructura es integral porque no sólo es colegio, es centro de capacitación, salón de reuniones, centro médico, los odontólogos de la Subgobernación podrán atender en condiciones adecuadas, se pueden hacer convenios con médicos, instituciones de capacitación. Podría haber dado una serie de excusas para no realizar la obra, pero no me puse a llorar, llevamos el proyecto a varias instancias del gobierno, y finalmente la UPRE aceptó y aquí está, se consiguió con financiamiento completo y total. Estoy feliz, fue difícil, pero lo hemos logrado con el Comité Impulsor que día y noche insistieron”, dijo.

Por su parte, Cristina Reyes beneficiaria y parte del Comité Impulsor de la obra de la comunidad Santa Ana la Vieja, expresó su satisfacción por la nueva producción. “Esto para mi es una anécdota fiesta, no pensé que se iba a hacer realidad este Centro, hoy que se coloca la piedra fundamental quiero agradecer de todo corazón al Dr. Johnny Torres, y quiero decirle en este momento que nosotros estamos prestos a darle nuestro apoyo porque somos una comunidad que tenemos gratitud hacia las autoridades que ponen los ojos en nosotros, no solamente cuando hay campaña, sino que conocen nuestras necesidades, nos ayudan y nos apoyan, cuente con nosotros”, finalizó.

