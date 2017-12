Concejo Municipal de Cercado modificó ley de áridos

El Concejo Municipal de Cercado realizó la modificación de la Ley Nº 039 de “manejo y aprovechamiento de áridos y agregados en ríos y afluentes”, esto debido a que surgieron observaciones por parte de la Contraloría General del Estado que advertían una dualidad de funciones con una ley nacional. La normativa establece sanciones hasta de 5.000 UFV a quienes incurran en las faltas.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, Cira Flores explicó que debido a las observaciones de la Contraloría debieron ser subsanados, aprobados por el pleno y recientemente remitidos al Ejecutivo Municipal para su promulgación en caso de que no existiese ninguna observación. “Al observar que existen muchas cosas que no corresponden a lo que es municipios ni Gobernación, porque nosotros no podemos ir sobre competencias nacionales. Por ejemplo, la Ley 039 refería el manejo y aprovechamiento de áridos y agregados en cauces, ríos, pozos y canteras, pero estas dos últimas categorías ya están estipuladas dentro de lo que es la Ley 535 de minería y metalurgia”, expuso.

Flores explicó que la nueva ley se denomina “Aprovechamiento de áridos y agregados en ríos y afluentes en el municipio de Tarija”, la cual tiene por objeto regular la administración y el manejo de las actividades de aprovechamiento de áridos y agregados en ríos y afluentes en la jurisdicción del municipio de Tarija.

La legisladora municipal refirió que esta normativa es bastante completa, y muestra una definición certera de lo que son áridos y agregados, adecuación de concesiones, aprovechamiento artesanal o actividad menor de áridos y agregados, aprovechamiento industrial o actividad mayor de áridos y agregados, aprovechamiento familiar o comunitario.

Flores explicó que esta normativa fue mandada en la presente semana al Ejecutivo Municipal para su aprobación, por lo que estimó que para la próxima semana ya pueda estar lista. Descartó que vaya a surgir alguna observación, ya que se trabajó de manera coordinada con el equipo técnico del Municipio y la parte legal de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo. “Esta nueva ley contempla lo que vienen a ser las competencias del Gobierno Municipal, tomando en cuenta que existen competencias de quiénes otorgan la licencia ambiental como lo es la Gobernación, también refiere sobre las medidas administrativas preventivas”, expuso Flores.

De acuerdo a lo que establece esta nueva normativa, las sanciones que se establecen son: la primera vez será una multa de 1.500 UFV; la segunda vez que se encuentre a esta persona incurriendo en la misma falla, la multa será de 3.000 UFV y la suspensión temporal de la autorización será de 3 a 6 meses, dependiendo de la culpabilidad.

La tercera vez que la persona incurriese en dicha falta, la multa será de 5.000 UFV, además de la revocatoria de la autorización anual municipal. Siendo el Órgano Ejecutivo Municipal a través de sus instancias competentes quien inicie el proceso administrativo sancionatorio correspondiente.

“Las sanciones vienen a ser punto muy importante, porque si no existen las sanciones a la mala praxis, al abuso o explotación de lo que son nuestros áridos, nunca vamos a poder contribuir en mejorar el medio ambiente. Esto más aún, tomando en cuenta que existe una ley nacional que declara la protección de nuestro río Guadalquivir”, expuso Flores.

