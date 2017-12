CADECO critica la cartera de proyectos que se beneficiarán de crédito privado

El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Tarija (Cadeco), Marcelo Romero lamentó que en la cartera de proyectos propuesta por la Gobernación no estén inscritas constructoras a las que se les adeuda por más de dos o tres años. El gobernador Adrián Oliva Alcázar defendió su cartera de proyectos que prevé cancelar a determinadas empresas, lo cual, dijo, está siendo respaldado por alcaldes, subgobernadores y asambleístas.

Ha generado todo un revuelo el préstamo que intenta conseguir la Gobernación de la banca privada por un monto de 171 millones de bolivianos, y que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) debe aprobar, a fin de reactivar en parte la economía del departamento.

Ayer diferentes autoridades entre la ALDT, Gobernación, alcaldes y la Cadeco, buscaban un consenso conjunto sobre la cartera de proyectos que serán financiados con el crédito de la banca privada.

Hay varias aristas sobre este tema. El primero, la Gobernación inscribió 31 proyectos, pero la Comisión de Hacienda de la ALDT, modificó, ajusto, e inscribió 15 proyectos nuevos. La Gobernación, sostiene que, al modificarse la cartera de proyectos, se corre el riesgo de perder el financiamiento ya que fue consensuado con el Gobierno Nacional y la banca privada. Sin embargo, la Comisión mediante una carta del Ministerio de Hacienda, sostiene que sí pueden modificar los proyectos, pero no sobrepasarse del techo del crédito.

Pero en últimas horas se conoció la versión de la Cadeco, denunciando que la cartera de proyectos inscrita por la Gobernación deja fuera a empresas que se les adeuda hace varios años atrás, y cancela a otras de esta gestión. Pero más allá de estas críticas, la Gobernación, alcaldes, subgobernadores y directiva de la ALDT, estarían respaldando la propuesta de la Gobernación, la cual finalmente podría ser refrendada en la sesión de hoy.

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

El presidente de Cadeco, Marcelo Romero, desecho cuestionamientos de algunos medios de comunicación por señalarles de querer inmiscuirles como empresas del MAS, de que han arreglado con la ALDT, “ese tipo de cosas daña a Tarija, que está destrozado por todo un sector que se encarga de conflictuar y hacer problemas”, empezó diciendo. “Lo único que queremos, que se pague un trabajo que se ha hecho”, resaltó el Presidente de la Cadeco.

Romero sostuvo que la Gobernación tendría que haberse sentado con ellos para solucionar el problema de las deudas que ascienden a 450 millones de bolivianos, pero no lo hicieron, “La Gobernación en cuatro paredes definió a quienes se paga y a quienes no, no tomando ningún criterio real. Hay obras que han sido adjudicadas este año y están dentro del plan de préstamos bancarios, pero las deudas del pasado no la están pagando, hay empresas que se les adeuda hace tres años atrás”, dijo efusivamente.

Añadió que son alrededor de 100 empresas a las que se les adeuda, y no solo tarijeñas. “Lo que pedimos que en estos préstamos que son para pagar deudas, se tomen en cuenta a todas las empresas que se les debe hace más de dos o tres años. No les estoy pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo que nos paguen por un trabajo realizado”, manifestó Romero.

A esto, el Gobernador contesto: “Nuestra tarea no es trabajar para algunos empresarios, es para trabajar para el departamento. Si el interés es particular, nos preocupemos de ese interés particular, yo me ocupo del interés de todo”, dijo.

En tanto, la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) a través de su presidente, Víctor Fernández, expresó su profunda preocupación por la indefinición que existe para la viabilización de los créditos bancarios, argumentando que la excesiva manipulación que existe del tema, pone en serio riesgo el futuro de los mismos. “Estamos sumamente preocupados, porque la excesiva manipulación que vemos de estos procesos, con injerencia principalmente de la política, y aquí queremos ser claros, de ambas partes en conflicto, por un lado, la Gobernación y por otro la Asamblea Legislativa Departamental, están poniendo en serio riesgo la definición de este tema, perdiendo el norte de lo que realmente interesa, que es lograr que estos recursos se inyecten en nuestra economía para paliar la crisis actual”, enfatizó Fernández.

Asimismo, a tiempo de ratificar el apoyo a las gestiones que realiza la Cadeco, en este sentido, indicó que, para el empresariado privado, estos recursos son por demás importantes en su consolidación, ya que, del pago a las empresas constructoras, deriva prácticamente todo el proceso económico de la región, pues de ella dependen, mano de obra, proveedores de insumos y servicios, que también están afectados por las deudas que se tienen con este sector.

HABRÍA EL CONSENSO SOBRE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN

La cartera de proyectos realizada por la Gobernación, estaría siendo respaldada por los alcaldes, subgobernadores (excepto Johnny Torres) y la directiva de la ALDT, que hoy en sesión del pleno de la ALDT podría refrendarse.

Tanto el secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, como la presidenta de la ALDT, Sara Armella, indicaron que existe un consenso mayoritario para mantener la propuesta de crédito presentada por el Ejecutivo Departamental.

Ardaya, explicó que, de todos los subgobernadores, solo uno se opondría a dicha propuesta, tal es el caso del subgobernador de Cercado, Johnny Torres, quien no está de acuerdo con la Gobernación; ni con la Comisión de Hacienda del ente legislativo, aclaró la autoridad.

Ardaya manifestó su satisfacción, al observar que existe consenso por parte de la mayoría de las diferentes autoridades, sobre la propuesta que presentó la Gobernación ante el ente legislativo para acceder a los créditos de la Banca Privada.

No obstante, indicó que aún se está a tiempo de poder “salvar” los 171 millones de bolivianos, considerando que desde la Gobernación se realizaron los trabajos pertinentes para gestionar la autorización del acceso a dichos créditos ante la Banca Privada, los mismos que permitirán inyectar recursos que logren dinamizar la economía del departamento beneficiando a las empresas y sobre todo al empleo. “Nadie más que ustedes sabe que estuvimos casi más de un año realizando las gestiones de este trámite, se superaron varios obstáculos en el camino, sin embargo, el mismo ahora se encuentra listo, por tanto, esperamos de la Comisión de Hacienda de la ALDT, que tiene que efectuar un informe el día de hoy (por ayer) para que el ente legislativo lo apruebe a más tardar mañana (por hoy)”, expresó Ardaya.

En tanto, Sara Armella, presidenta de la ALDT, manifestó: “Hay un consenso mayoritario, y en la ALDT debemos aprobar esa propuesta y no perjudicar. Pero queremos decir que, en el fideicomiso de enero del próximo año, vamos a poder también consensuar con todos los actores y empresarios, y se puedan priorizar aquellos proyectos adeudos”.

¿SE PUEDE O NO MODIFICAR LA CARTERA DE PROYECTOS?

Mauricio Lea Plaza, asambleísta de UD-A, mostrando una carta del Ministerio de Hacienda, afirmó que la modificación de la composición de la cartera de proyectos de inversión a ser financiados con la banca privada, no anularía el certificado de RIOCP emitido por este despacho. “Eso significa que es posible hacer todos los cambios que sean necesarios en la cartera de proyectos. Lamentó que el Gobernador y secretario hayan hecho una interpretación distorsionada de la norma. En consecuencia, estamos generando una cartera de consenso”, dijo

A esto, respondieron el Gobernador, señalando que una carta no está por encima de la norma y que de modificar los proyectos se corre el riesgo de perder el financiamiento de la banca privada; así también el secretario de Planificación, Karim Leytón, sostuvo que no conoce la carta, y que el riesgo es latente.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter