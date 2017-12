Trabajadores de la salud rechazan acuerdo y continúa el paro

El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) del Hospital Regional San Juan de Dios, Ebert Salazar informó que tras conocer el acuerdo firmado por Representantes de Salud y el Ministerio de esa cartera decidieron en asamblea del Comité Departamental de Salud (Codesa) continuar con las movilizaciones ya que persisten en el retiro total del artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal, además piden la renuncia de la Ministra de Salud, Ariana Campero

En la Resolución de la Asamblea Extraordinaria del Codesa desarrollada la mañana del miércoles, dada a conocer por el presidente del Colegió Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, determinaron ratificar la anulación del cuestionado artículo y rechazar cualquier negociación sobre el punto específico.

“Con lo que no estamos de acuerdo y esta mañana en Asamblea también se ha ratificado, no estamos de acuerdo que solo se pueda analizar algunas observaciones sobre el artículo 205 que criminaliza nuestro accionar médico”, dijo Salazar, puesto que añadió que resolvieron que el artículo sea retirado completamente del proyecto de ley, siendo que existe desconfianza en los acuerdos que se realizan con el Gobierno Nacional, ya que refiere que anteriores consensos no fueron cumplidos por esta instancia.

Asimismo, como otro de los puntos arribados en asamblea está la ratificación de la abrogación del Decreto Supremo N° 3385 por lo que este tema, en base a lo que establece el acuerdo nacional no fue del todo rechazado, siendo que señala el inicio de una mesa de trabajo que elaborará una nueva propuesta de decreto que sustituya al mencionado Decreto y al 3091. “Han acordado que se tiene que trabajar en algunas mesas técnicas y empezando de cero para poder abrogar el Decreto N° 3385, entonces creemos que esa medida podía haber sido saludable”, manifestó el ejecutivo del Sirmes, sin embargo, reiteró la falta de credibilidad que para ellos tiene el Gobierno.

De la misma forma, en el numeral tres de la Resolución, rechazaron el cuarto intermedio humanitario que solicitó el Ministerio de Salud por lo que afirmaron que continuarán las marchas diarias, el paro de brazos caídos en el departamento, además de radicalizar otras medidas, siendo que no descartaron el bloqueo de calles y huelgas de hambre.

Para Salazar, la intención del Gobierno es hacer creer a la gente que con un decreto punitivo la salud mejorará, pero explicó que el objetivo de fondo es crear un sistema universal de salud, pese a que las condiciones de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, etc. en los hospitales no son buenas, debido a ello reprochó el bajo presupuesto asignado a nivel nacional al sector de salud, que no sobrepasa el seis por ciento.

“Va a haber un éxodo de profesionales y así no se mejora salud”, refirió Salazar ya que añadió que de aprobarse el cuestionado artículo los profesionales médicos optarán por recurrir como una medida la medicina defensiva en la que solicitarán al paciente todos los exámenes complementarios para respaldar cualquier accionar, pero señaló que muchos de los laboratorios en nuestro medio no realizan todo tipo de análisis, lo que derivará en la migración de profesionales al exterior.

En el punto cuatro expresan textualmente: “Manifestamos nuestro REPUDIO e INDIGNACIÓN contra la Ministra de Comunicación Gisela López por manifestaciones totalmente equívocas y fuera de lugar que mellan la dignidad de los profesionales médicos de nuestro país, al igual que la Ministra de Salud Ariana Campero que constantemente atropella y amedrenta al sector salud y es incapaz de dar soluciones finales a nuestras demandas por lo que pedimos su RENUNCIA”.

A razón de la situación, el Comité de Salud en Tarija conminó a su dirigencia nacional a no suscribir ningún acuerdo sin antes ser consultado con las bases. Finalmente, Salazar dijo que continuarán buscando alianzas con otros sectores, además de socializar la problemática con la población.

