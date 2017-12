Rosas acusa a dirigente que organizó toma FEDJUVE de “haber empeñado el estandarte de la institución en una cantina”

El grupo de vecinos que tomaron las puertas de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) sacaron un voto resolutivo desconociendo a Edwin Rosas como presidente de dicha institución. Sin embargo, éste refutó dicho voto resolutivo argumentando que estas personas que tomaron la institución ni siquiera son presidentes de barrio, sino activistas políticos.

Marisol Miranda Burgos, representante de la organización Marías Dignas, manifestó que se entregó un voto resolutivo de los barrios a los past presidentes donde desconocen a Rosas como presidente de la Fedjuve. “Decirle al señor Rosas que no son cinco (presidentes de barrios), sino que son la mayoría de los presidentes que han participado, también se ha sumado Cercado y las provincias . Decirle a este señor que la Fedjuve no era de él, sino de los vecinos”, expuso Miranda.

Burgos señaló que estas protestas surgen en rechazo a la injerencia de Rosas en los barrios, desconociendo incluso el voto de los vecinos quienes eligieron a una directiva, pero desde la Fedjuve generaban paralelismos.

El dirigente barrial de Tabladita, Edwin Colque, explicó que tras la toma de la Fedjuve, entregaron las llaves a los past presidentes Juan Carlos Galdo y Juan Carlos Estrada, quienes además tienen la tarea de convocar a los demás past presidentes y conformar el tribunal de honor para analizar si corresponden o no sanciones.

Colque manifestó que antes de iniciar con estas medidas de protesta buscaron conciliar con el titular de la Fedjuve, pero éste no mostró predisposición, desconociendo incluso a la directiva del barrio Tabladita.

Asimismo, manifestó que van a plantear que la Fedjuve no solamente se quede en la ciudad de Tarija, sino que también pueda rotar su sede por las provincias. Instó a Rosas a trabajar con las provincias y no solamente quedarse en los barrios.

Por su parte, el titular de la Feduje, Edwin Rosas, manifestó que no pueden desconocerlo personas que no son parte de la dirigencia, refutó la presencia de la organización Marías Dignas y del “activista político” Wilson Colque en estas movilizaciones. “Nos preocupa esta situación, nosotros hemos tenido una reunión con más de 150 presidentes de barrios de Cercado, quienes nos dieron su pleno respaldo, son presidentes legítimos que trabajan por los barrios. La Presidenta (de la Fedjuve) de Yacuiba expresa su rechazo a lo que está haciendo al gente del MAS aquí en Tarija”, manifestó Rosas.

Rosas cuestionó la presencia de Juan Carlos Galdo en medio de estas movilizaciones, argumentó que esta persona no tiene moral para hacerse presente, ya que “empeñó el estandarte de la institución en una cantina”. “No nos preocupa nada, son gente del MAS, de organizaciones sociales del MAS, y la Fedjuve es más grande y no es de un partido político. Nosotros no tenemos nada que hacer con esa resolución, será una resolución del MAS, pero los vecinos están firmes con el directorio”, dijo Rosas.

