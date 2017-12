Cuestionan reglamento y composición de Tribunal de Honor de COSETT

Luego de que el Tribunal de Honor de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija (Cosett) hiciera público el borrador del reglamento interno que regirá dicha entidad, el socio de la cooperativa Freddy Galarza observó en varios aspectos dicho documento y advirtió falencias del mismo. Asimismo, cuestionó el hecho de que Edwin Arana sea parte de este Tribunal teniendo antecedentes en la cooperativa por malos manejos administrativos.

Galarza manifestó que son varias las observaciones que tiene a dicho reglamento que realizó el Tribunal de Honor, explicó que con este documento pretenden usurpar funciones en aspectos que no le compete al tribunal. “La Ley de Cooperativas dice claramente que (el Tribunal de Honor) es solamente para que realice investigaciones y recomendar sanciones a consejeros, exconsejeros, inclusive a los socios. Pero viendo el borrador del reglamento interno, ellos quieren sancionar a ejecutivos, trabajadores administrativos y trabajadores técnicos, sin embargo, esto no le compete al Tribunal”, expuso Galarza.

El socio de Cosett explicó que dentro de la cooperativa debería también haber un Tribunal Sumariante conformado por la parte ejecutiva y parte laboral, para poder sancionar a ejecutivos y trabajadores. “Al parecer, con este reglamento ellos quieren ser en la cooperativa como gerente y consejeros a la vez, porque ellos están pretendiendo sancionar a los trabajadores”, expuso Galarza.

Galarza manifestó que al analizar el borrador del reglamento del Tribunal de Honor pudo constatar que los miembros del tribunal pretenden percibir dietas mensuales similares a la de los consejeros de Administración y Vigilancia, por lo que refutó dicho planteamiento. “¿Cómo van a percibir una dieta mensual? No debemos olvidar que los consejeros tanto de administración y vigilancia, el presidente percibe cerca de los 7.000 bolivianos y el resto percibe algo de 4.800 bolivianos –expuso Galarza-. Entonces, ellos (el Tribunal de Honor) refieren que va a cobrar una dieta similar a 4.800 bolivianos, equivalente a 8 sesiones que establece el Estatuto de la cooperativa para los consejeros. ¿Pero ellos cómo saben que van a sesionar todos los meses?”, cuetionó.

El socio de Cosett explicó que el Tribunal de Honor solo tiene que funcionar cuando exista alguna denuncia interpuesta sobre algunos actos o procedimientos administrativos irregulares cometidos por consejeros o socios de la cooperativa. “Quiero pedir a este Tribunal de Honor que elaboren más detalladamente este reglamento y que no lo hagan como el Estatuto que tiene actualmente Cosett, el cual tiene grandes vacíos y solamente es para beneficio de intereses particulares . Aquí tienen que establecer claramente cuándo van a sesionar, explicar cómo será su quórum para la sesión, detallar cómo van a dirimir las resoluciones”, enfatizó Galarza.

El detractor pidió al Tribunal de Honor explicar cómo se pondrá en conocimiento estos hechos a conocimiento de la asamblea extraordinaria, además de cómo se iniciarán las acciones legales para iniciar procesos penales a aquellos consejeros que cometieron actos irregulares dentro de Cosett. “Para mí, este reglamento interno falta mucho que elaborar, falta mucho que aclarar, son un poco más de 4 hojas del reglamento, y es necesario complementarlo. Yo le pido a los miembros del Tribunal por lo menos copiar los reglamentos que tienen las otras cooperativas del país, la Cooperativa de Oruro es una con los reglamentos mejor elaborados y especifica las funciones y sanciones que se aplican en caso de encontrar responsabilidad”, indicó.

Galarza también cuestionó que el reglamento interno no detalle a cabalidad cuáles serán las faltas leves, graves y gravísimas, ya que dicho documento nombra a nivel general sin desglosar los hechos o actuaciones que representan una falta. “Aquí falta mucho al Tribunal para poder mostrar un reglamento bien elaborado. No quiero pensar que ellos solamente han querido pensar el tema de las dietas, aquí lo que se trata es de terminar de una vez por todas los actos irregulares de los consejeros y socios que han incumplido en su momento dentro de la cooperativa”, enfatizó Galarza.

SURGEN CRÍTICAS CONTRA ARANA Y JORGES

El Tribunal de Honor que se encuentra conformado por 5 miembros electos en asamblea ordinaria de socios, actualmente está integrado por Alfredo Colque como presidente; Almilcar Castillo, vicepresidente; Karime Terrazas, secretaria; Humberto Jorges y Edwin Arana como vocales. Sin embargo, estos dos últimos fueron observados por Galarza.

Galarza explicó que cuando se realizó la asamblea de socios, su persona se abstuvo de votar porque este Tribunal de Honor debía estar conformado por personas idóneas sin que hayan sido parte de la institución como funcionarios o consejeros. “Claramente podemos ver que el señor Humberto Jorges ha sido parte de la cooperativa, no estoy seguro, pero creo que ha sido gerente, ahora hay que ver si no tiene procesos pendientes. Pero de lo que estoy seguro, es que el señor Edwin Arana, que es parte del Tribunal, quien tiene una auditoría final del año 2009 que lo sindica como responsable de un hecho irregular”, expresó.

Con documentación en mano, Galarza mostró dicha auditoría que refiere que Arana habría falsificado cotizaciones para la adquisición de un rectificador “que ha sido cuestionado en la cooperativa”, ya que dicha auditoría detalla que no se realizó ningún mantenimiento a dicho equipo, como se lo debería haber hecho. “Esta auditoría final realizada por la señora Martha Laferte, manifiesta que el señor Edwin Arana ha falsificado las cotizaciones y es por eso que se causó un daño económico de más de 135.000 bolivianos, que en su momento cuando estaba en etapa de investigación del Ministerio Público cuando incluso estaba imputado el señor Carlos Martínez Paz hacen un acuerdo transaccional y devuelven ese dinero”, expuso.

Galarza menciona que al haber existido dicho acuerdo transaccional el proceso fenece, y logran salvarse las personas involucradas, tras el acuerdo de Carlos Martínez y la otra persona involucrada que llegaron con Cosett. “La auditoría es lapidaria, refleja que se falsificaron cotizaciones, incluso hay informes de las empresas donde supuestamente se hicieron las cotizaciones y estas aclaran que no llenaron ninguna proforma, siendo Arana quien lo hizo a puño y letra. Entonces estas personas no pueden ser parte del Tribunal de Honor teniendo en una auditoría definitiva responsabilidad dentro de la cooperativa”, reclamó Galarza.

El socio de Cosett instó a esta personas que han tenido ciertos vínculos con hechos irregulares en la cooperativa dejar los espacios para aquellas personas suplentes que no tienen ningún antecedente relacionado con Cosett.

Asimismo, estimó que este reglamento interno del Tribunal de Honor recién va a entrar en rigor en mayo de 2018, una vez que concluya la gestión de los actuales consejeros, y no en la gestión de los actuales administrativos. Esto a pesar de que existen plazos que regulan dicho procedimiento.

Galarza lamentó que continúen manejándose de forma irregular las cosas relacionadas a la cooperativa, mencionó que en la última asamblea uno de los socios increpó al representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), ya que estos directivos al haber llegado a la capital chapaca sostuvieron reuniones con consejeros y el gerente Charlie Panique, y que incluso habían compartido un almuerzo. “Lamentablemente estas asambleas de socios están siendo dirigidas, las personas que supuestamente vienen a resolver los problemas de la cooperativa, no resuelven nada, sino que empeoran la situación de la cooperativa de los tarijeños. En esa asamblea habíamos planteado que se suspendan las dietas de los consejeros porque no están sesionando, pero el de la Concobol no dejó que esto ocurra”, expuso Galarza.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

