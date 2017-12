ALDT posterga tratamiento de ley de endeudamiento hasta que se consensúen los proyectos

Ayer entrada la noche, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) determinó que los Créditos de la Banca Privada por un monto de 171 millones de bolivianos, tienen que ser consensuados por autoridades y beneficiarios, a fin de que no haya problemas.

En conferencia de Prensa, la Presidenta de la ALDT, Sara Armella, dio a conocer que se aplazó el “Proyecto de Ley de Contratación de Endeudamiento Público Interno”, señalando que tiene que ser consensuado con los alcaldes y subgobernadores para que sean efectivos y equitativos los montos por proyectos.

Es así que, hoy a las 08.30, la Comisión de Hacienda está citando a las autoridades de la Gobernación, alcaldías, subgobernaciones y representantes de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) para revisar la cartera de proyectos, y de forma consensuada llegar a acuerdos y dar viabilidad al proyecto de ley de crédito de la banca privada.

Los asambleístas de todas las bancadas intervinieron opinando sobre la cartera de proyectos, donde hubo observaciones, señalando que se les había recortado proyectos pero para no seguir en discusiones, se determinó trabajar en un proyecto de ley consensuado.

Guillermo Vega, presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDT, informó que la Gobernación en esta carteta de proyectos inscribió 31 proyectos, pero que su Comisión ha propuesto una propuesta alternativa “que le permite el reglamento”, agregando 15 proyectos que benefician a algunas subgobernaciones y alcaldías, pero manteniendo el monto.

Según Vega, de los 31 proyectos anotados por la Gobernación, la Comisión ha recortado algunos proyectos, argumentando que no respaldaban técnicamente los recursos. Pero la Cadeco hizo llegar una carta a la Presidencia reclamando los proyectos, y por ello, han visto conveniente incluir proyectos en varias subgobernaciones y alcaldías. “De los 31 proyectos de la Gobernación, hemos ajustado algunos, e incluimos 15 proyectos, pero no saliéndonos del techo de los 171 millones de bolivianos”, dijo Vega.

En tanto, el gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, sostuvo que desde la Comisión de Hacienda, se ha intentado modificar el estado de los proyectos, lo cual significa modificar el destino de los recursos, y por ende, pone en riesgo la pérdida los créditos de la banca privada. “Hay que ser claros. Se pide plata a las entidades financieras y se hace el trámite ante el Gobierno Nacional, con nombre y apellido, no se puede cambiar sobre la marcha el destino de los recursos”, expresó.

Pero, Vega sostiene que es verdad que el destino no se puede cambiar, “es cierto”, pero sí modificar los proyectos, basándose en averiguaciones que hizo ante el Viceministerio de Tesoro Público, y espera la llegada de una carta para certificar esto. “Nosotros hemos llamado a La Paz, y señalan que sí se puede modificar los proyectos, pero el destino no. Es decir, no hemos cambiado el destino de los recursos, porque el destino de los recursos es para proyectos en ejecución y concluidos, eso dice el Certificado de RIOCP. El objeto del proyecto de ley, es para proyectos de inversión pública, concluidos y en ejecución”, explicó Vega.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter