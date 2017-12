Tribunal de Honor de COSETT remitió borrador de su reglamento a CONCOBOL

El pasado martes el Tribunal de Honor de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija (Cosett) remitió el documento borrador del reglamento interno a la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) quien deberá dar el visto bueno para que en una asamblea extraordinaria de socios, este documento sea aprobado.

El Tribunal de Honor de Cosett que había sido elegido en la última asamblea de socios realizada el 28 de noviembre, tenía como tarea elaborar dicho reglamento en un plazo no mayor a los 10 días, a la fecha ya está siendo remitido a las instancias pertinentes para su revisión.

El presidente del Tribunal de Honor, Alfredo Colque Machicado, informó que este reglamento también lo están presentando al Consejo de Administración para que a través de la instancia que corresponda se pueda socializar entre los socios, por lo que estimó que hasta la presente jornada los socios podrán adquirir una copia de este reglamento en las oficinas de Cosett.

Según Colque, este es el primer Tribunal de Honor en Bolivia que se va a encargar de generar procesos administrativos civiles, incluso recomendar procesos penales para socios y socias que hicieron daño a la cooperativa. “Vamos a recomendar que aquellos socios y socias que hicieron daño a la cooperativa, puedan ser expulsados con ignominia, además puedan devolver a través de estos procesos todo el daño que le hicieron a la cooperativa. Ustedes han visto que Cosett ha sido tierra de nadie, y este Tribunal de Honor con su reglamento va a regular esta situación y controlar este tipo de hechos”, expuso.

Colque enfatizó que este reglamento también se aplicará en trabajadores administrativos, operativos y técnicos de Cosett, que incurran en algún daño o realicen acciones que vaya en contra de los estatutos y demás normas de la cooperativa.

Indicó que la aprobación de este reglamento depende netamente de la celeridad que pueda darle Concobol, por lo que se esperanzó que hasta antes de fin de año dicha instancia pueda convocar a la asamblea extraordinaria.

Colque señaló que a la cooperativa le urge poder contar con este reglamento interno para que funcione el Tribunal de Honor, reconoció que actualmente se están dando muchas irregularidades dentro de Cosett. Resaltó que prueba de esta falta de control es que en la última asamblea de socios, el gerente de Cosett, Charlie Panique y los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia brindaron un informe oral sin tener ninguna documentación que los respalde.

¿QUIÉNES IRÁN AL TRIBUNAL?

Consultado sobre quiénes irán al Tribunal de Honor, Colque explicó que esta instancia no actuará de oficio, por lo que deberá existir previamente una denuncia en contra de una persona para recién ser sometida al Tribunal. “Vamos a pedir que las denuncias que puedan hacer socios y socias, (pueda ser) obviamente con documentación reflejando el daño generado en la cooperativa para proceder a investigar a fondo . Sabemos que la cooperativa tiene muchas cosas que aclarar, y ahí las denuncias van llover, y prácticamente desde ahora ya lo estamos haciendo, porque hemos recibido denuncias sobre un montón de temas”, –manifestó.

Colque indicó que entre las denuncias informales que han recibido hasta el momento están referidas al personal supernumerario, excesivos salarios, daños económicos con el caso PHS, NGN, entre otros procesos que quedaron en el olvido.

EL TRIBUNAL TENDRÁ RETROACTIVIDAD DE 10 AÑOS

Colque explicó que el Tribunal de Honor tendrá retroactividad de 10 años, por lo que solamente en ese periodo podrá investigar hechos de corrupción, malos manejos administrativos, y una vez culminada la investigación recomendarán el castigo. Asimismo dejó entrever que el Tribunal no investigará hechos irregulares acontecidos con anterioridad. “El Tribunal investigará, y luego de eso determinará que sanción corresponde, estamos hablando de una posible expulsión, o que se le sigan procesos civiles o penales a estos socios. Quien apruebe estas sanciones será una asamblea de socios, el encargado de hacer cumplir será el Consejo de Administración y el de Vigilancia, y si estas instancias no lo hacen también serán pasibles a sanciones”, detalló Colque.

TRIBUNAL DE HONOR PLANTEA GANAR LO MISMO QUE CONSEJEROS

Consultado de cuánto percibirán los miembros del Tribunal de Honor de Cosett, Colque argumentó que están proponiendo no ganar un salario, sino dietas similares de las que cobra un Consejero de Administración o Vigilancia.

“¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros vamos a desempeñar va generar una investigación que va causar de alguna manera que rueden cabezas dentro de la cooperativa –dijo Colque-. Seguramente mucha gente no va querer, es por ello que no lo han dado mucha importancia a la cooperativa”.

De acuerdo a la indagaciones realizadas por el diario Andaluz, un consejero percibe una dieta de 4.800 bolivianos, mientras que para el presidente es de casi 7.000 bolivianos.

ARANA: REGLAMENTO INTERNO NO LE COSTÓ UN PESO A COSETT

El vocal del Tribunal de Honor de Cosett, Edwin Arana, dejó en claro que la elaboración de este reglamento interno, económicamente no le ha costado nada a la cooperativa, remarcó que los 5 miembros elegidos en asamblea de socios trabajaron para elaborarlo.

“A través de este mandato que nos dieron los socios de Cosett, nos hemos reunido, hemos logrado conformar un equipo multidisciplinario con gente profesional, elaboramos el reglamento y ya remitido a la Concobol para su revisión . Si hay algún tipo de observación a este borrador, será devuelto, corregido para llevar a su aprobación en asamblea como corresponde”, explicó Arana.

Arana también se esperanzó en poder contar con este reglamento aprobado hasta fin de año, para así empezar a aplicarlo a partir de enero del 2018.

OTROS DATOS DEL REGLAMENTO

Este documento en borrador del reglamento interno, en su artículo 1, señala al Tribunal de Honor como la instancia competente de Cosett, responsable para sustancia procesos, sumarios internos a las asociadas y asociados que se encuentren desempeñando funciones o que en el pasado ocuparon cargos de responsabilidad independiente de su jerarquía al interior de la cooperativa, que hayan incurrido en faltas o contravenciones a lo dispuesto en la Ley 356, Decreto Supremo Reglamentario 1995, Ley General de Telecomunicaciones 164 y su reglamento, Estatuto Orgánico, Reglamento interno y demás disposiciones.

El artículo 2 del mencionado documento en borrador, señala que el Tribunal de Honor estará constituido por cinco miembros, un presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales, elegidos por votación por la asamblea general ordinaria de socios, quienes ocuparán el cargo por un periodo de dos años calendario (…). Los gastos operativos de funcionamiento y de representación correrán por cuenta de la cooperativa, para lo cual se deberá programar en el presupuesto anual de cada gestión.

En el artículo 3, refiere que los miembros del Tribunal de Honor percibirán una dieta mensual por cada sesión realizada, equivalente al promedio de las dietas que percibe los miembros de los consejos de administración y vigilancia, para el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos otorgados por la magna asamblea a este Tribunal.

En cuanto a los requisitos para ser miembros de Tribunal, se requiere que esta persona tenga una antigüedad de 5 años como asociado; tener conocimiento de las normas que rigen a las organizaciones cooperativas; no contar con procesos disciplinarios ni de otra índole; no tener deudas pendientes con la cooperativa y no tener sentencia ejecutoriada.

Este reglamento en su artículo 5 respecto a la acefalía del Tribunal de Honor, detalla que en caso de renuncia y/o impedimento y al no contarse con la totalidad de los miembros del Tribunal, la asamblea general extraordinaria elegirá un asociado para cubrir dicha acefalía.

Entre las atribuciones del Tribunal de Honor está recibir denuncias sobre actos de contravención al estatuto interno, normas legales y demás reglamentaciones efectuadas por socios, miembros de los consejos de Administración y Vigilancia, ejecutivos, funcionarios técnicos, administrativos y de planta que se encuentren en funciones.

Además de recibir denuncias documentadas contra miembros de los consejos, ejecutivos, funcionarios técnicos, administrativos y de planta que en el pasado ocuparon cargos en Cosett. En caso de encontrarse responsabilidad de los denunciados, el Tribunal recomendará las sanciones de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y normativa legal vigente.

Entre sus atribuciones también se encuentra presentar a consideración de la asamblea el informe de los procesos sumariantes y el dictamen correspondiente, debiendo la magna asamblea aprobar o rechazar las recomendaciones del Tribunal.

Los informes y dictámenes emitidos por el Tribunal de Honor deberán contar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros (tres como mínimo).

En cuanto al procedimiento que debe seguir el Tribunal dentro de los siguientes 5 días hábiles de presentada la denuncia de forma documentada, la misma que una vez analizada y revisada el tribunal admitirá o rechazará la denuncia.

Presentada y aceptada la denuncia, el Tribunal notificará con la denuncia al denunciado dentro de dos días hábiles siguientes. Mientras que el denunciado deberá contestar la denuncia en el plazo improrrogable de cinco días hábiles a partir de su notificación, de incumplirse el plazo indicado continuará el proceso en rebeldía, previa resolución del Tribunal.

