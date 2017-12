Laguna de Tajzara se seca no sólo debido a la falta de lluvia, sino tambien al desvio de causes que la alimentan

El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), José Yucra informó que efectivamente la Laguna Grande está seca actualmente, pero la Laguna de Tajzara aún se mantiene con líquido elemento, aunque en un nivel menor, esta situación desencadenó en la migración y muerte de aves. Tras la evaluación del Sernap sobre el fenómeno de la escasez de agua verificaron que no solo se debe a la falta de lluvia, sino a los desvíos que realizaron algunas personas del lugar evitando que el agua llegue hasta la laguna por lo que convocaron a reunirse con las autoridades municipales en tres ocasiones, y sin embargo no obtuvieron respuesta.

Yucra lamentó la falta de responsabilidad de los Gobierno Municipales en los que se encuentran dichas lagunas, siendo que indicó que son estas instancias las responsables de preservar las cuencas de agua, empero refirió que estas instancias municipales no tendrían un plan estratégico para garantizar el ingreso de agua a las lagunas y consiguientemente sean administradas de manera responsable.

“Nos hemos dado cuenta que las cuencas que bajan a la laguna lastimosamente hay algunos desvíos de agua para sembradío y en otros casos inclusive para criadero de peces y con la verificación y el informe que tenemos de los guardaparques, muchos de esos hacen el cruce de agua y se va y se pierde el agua”, manifestó Yucra como uno de los motivos para que las lagunas se vean afectadas en su conservación.

Además, indicó que se desconoce quién autorizó el establecimiento de un criadero de peces por lo que también indagarán y revisarán documentación para constatar si el anterior Director de esta misma institución fue el que autorizó o fue otra autoridad.

Asimismo, mencionó que otro de los factores para que una de las lagunas se haya secado y la otra haya disminuido es la falta de lluvia en ese sector, por lo que anunció que es necesario trabajar en un plan de acción, pero cuestionó que la Alcaldía de ese sector no se pronuncie pese a las reiteradas notas que se enviaron desde el despacho del Sernap.

Tras la verificación y evaluación del estado de las lagunas, Yucra manifestó que el Sernap prevé reforestar alrededor de estos espacios acuíferos a razón de que no existe vegetación en el lugar. Asimismo, luego de la reforestación no se descarta cercar el sector para evitar que los animales que son pastados destrocen las plantaciones nativas como yareta, tola, etc. “No hay vegetación porque los animales, las vacas han llegado inclusive hasta esos lugares (lagunas) a comerse toda la vegetación que había”, dijo Yucra agregando que tampoco existe alimento para las aves silvestres que habitan en el sector ya que refirió que encontraron recientemente alrededor de 150 aves muertas por falta de alimento, dato que fue constatado al Sernap por parte de un biólogo.

“Todas esas debilidades nos están haciendo ver que tenemos que hacer un trabajo conjunto con el Gobierno Municipal (de Yunchará), ojala la Alcaldía, hemos solicitado en tres oportunidades reunión para hablar de estos temas, pero no le da la importancia”, dijo Yucra, pese a que solicitaron a la autoridad a que ponga fecha y hora para una reunión de la cual aún no tuvieron respuesta.

Giovana Cruz Villca

