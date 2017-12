Inspección de panificadoras dejó 3 notificaciones

La jefa de la Unidad de Salud Ambiental del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcela Ramírez informó que a la fecha inspeccionaron 20 panificadoras de las cuales tres no tenían la infraestructura adecuada para la elaboración de panetones por lo que fueron notificados para que las mismas adecuen las condiciones para continuar con la elaboración de productos de panificación y de no cumplir serán observados al momento de tramitar el certificado sanitario.

Indicó que en la ciudad de Tarija se visitaron 20 panificadoras y hornos de panificación artesanal juntamente con la Intendencia Municipal de donde tomaron muestras de la masa y del producto elaborado las cuales fueron enviadas a un laboratorio de la ciudad de La Paz.

Tras un instructivo emitido por el Ministerio de Salud esta Unidad del Sedes inició con la visita a las distintas panaderías registradas en esta instancia de las cuales, Ramírez explicó, tres no contaban con las condiciones de infraestructura, no obstante, manifestó que no hallaron irregularidades en el manejo higiénico sanitario de los utensilios y la ropa de trabajo. “De los 20 establecimientos que se han revisado, tres no tenían condiciones por lo que para nosotros van a ingresar a una etapa de readecuación de lo que es la infraestructura, según a lo que nosotros solicitamos en el Sedes”, refirió Ramírez, por lo que explicó que los lugares de elaboración eran muy pequeños y que además deben contar con un circuito que permita desde el elaborado de la masa hasta el horneado del producto.

Aclaró que, si bien estas tres panificadoras tienen los certificados sanitarios, pero aparentemente estas habían sido trasladadas o pretendían adecuar los ambientes muy reducidos para la elaboración de panetones.

Luego de obtener los resultados laboratoriales iniciarán con las inspecciones en los puntos de venta para que aquellos panetones que no están autorizados para la venta sean retirados del mercado puesto que no garantizan calidad a los consumidores. Además, también verificarán la venta de panetones que llegan desde el interior y del exterior, los cuales mínimamente deben contar con el registro sanitario y en el caso de aquello que provienen de otros países, el registro de importación.

Los productos vencidos, guardados o contaminados con algún microorganismo pueden ocasionar infecciones gastrointestinales agudas o enfermedades de transmisión alimentaria, por lo que recomendó a la población a verificar el estado del producto al momento de comprar.

Giovana Cruz Villca

