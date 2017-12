Gobernación podría perder Bs 170 millones si la ALDT modifica cartera de créditos

El gobernador Adrián Oliva aseguró que si Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) modifica la cartera de créditos de la banca privada están poniendo en riesgo las gestiones financieras para invertir en proyectos, lo que podría implicar la pérdida de 170 millones de bolivianos. Pero desde el ente legislativo desmintieron tales declaraciones, señalando que no se pondrá en riesgo la pérdida de recursos económicos, pero admitieron que hicieron “ajustes” a los proyectos a ser financiados.

La Gobernación, luego de tener conocimiento de que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), tendría la intención de modificar la cartera de créditos consensuada por el Gobierno Nacional y Gobierno Departamental. Autoridades de la Gobernación de Tarija advirtieron que esta acción mandaría a foja cero todas las gestiones financieras que se realizaron meses atrás para conseguir la autorización de financiamiento para proyectos estratégicos como el Tramo Puente Jarkas – Piedra Larga del Camino al Chaco, el equipamiento para el Hospital Materno Infantil, y así también en proyectos concurrentes con los gobiernos municipales.

El gobernador del departamento, Adrián Oliva Alcázar, manifestó su preocupación ante la intención de modificar la cartera de créditos consensuada por el Gobierno Nacional y Gobierno Departamental por parte de la ALDT. “Lamento que se quiera jugar con la necesidad de un pueblo, la crisis (…) a través de estas acciones”.

Indicó que se está cursando una carta al ente legislativo, esperando que esta situación pueda corregirse, a su vez llamó a la reflexión a la ALDT para que actúe con responsabilidad y no se ponga trabas en la gestión de recursos que hace el ejecutivo departamental, ya que con ello se busca permitir concluir las obras estratégicas que permitan dinamizar la economía.

“Estamos sorprendidos por el interés que hay de modificar el destino de los recursos de los dos créditos que estaríamos por contratar de la banca privada, esto dejaría sin efecto el trabajo que hemos hecho durante muchos meses para poder garantizar otras fuentes de financiamientos de recursos, a través de la contratación de créditos en la banca privada”, expresó Oliva.

En la misma línea, el secretario de Planificación e Inversión, Karim Leytón, señaló que el ente legislativo no puede cambiar la cartera de proyectos sin afectar la autorización que se encuentra emitida por el órgano rector del Gobierno Nacional. “Si la Asamblea Legislativa cambia la cartera de proyectos está dejando de manera automática sin efecto los RIOCP (Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público), que fueron gestionados hace varios meses atrás”.

Leytón explicó que la normativa nacional en el ámbito de los créditos públicos tiene mayor primacía con respecto a la legislación departamental; asimismo sostuvo que el Reglamento de Inicio de Operaciones de Crédito Público (RIOCP) que está formalizado en la Resolución Ministerial Número 276, establece en su artículo 10 parágrafo ll: “Si se cambia las condiciones de la operación y/o el destino declarado de estos recursos queda sin efecto esta autorización”.

Ayer por la tarde, en conferencia de prensa, los miembros de la Comisión de Hacienda de la ALDT aclararon sobre las declaraciones del Gobernador y de su Secretario de Planificación.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Guillermo Vega y el asambleísta de UD-A Mauricio Lea Plaza, explicaron que en el caso del crédito bancario, la Gobernación sin contar con criterios válidos, ha constituido y remitido una cartera de proyectos que no tienen una lógica de jerarquización, ya que la priorización realizada es discrecional y arbitraria.

Evidenciaron también en la cartera una inconsistencia técnica entre los montos planteados para financiar y la documentación y planillas de pago de respaldo de cada proyecto.

Sostuvieron que, por ese motivo la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Asamblea Departamental ha establecido los siguientes criterios de reordenamiento y optimización de la cartera: Priorizar los proyectos de salud, no solo que se han mantenido los 4 proyectos planteados y sus montos, y añadió uno más de Bs 2,6 MM para este sector.

Segundo, la Comisión prioriza el camino al Gran Chaco, donde han mantenido el monto asignado para el camino Puente Jarcas – Piedra Larga por un monto de Bs 35 millones, pese a que no cuenta con planillas de respaldo.

Y tercero, priorizan aquellos proyectos que tengan un mayor avance físico y que estén debidamente respaldados en planillas de pago. “Sobre esa base se ha reestructurado la cartera de proyectos, incorporando 15 proyectos que fueron remitidos por la Cámara de la Construcción y que están concluidos o tienen un avance físico alrededor del 100%. Se han mantenido los proyectos planteados por la Gobernación y se han optimizado los montos en función del avance físico de las obras”, dijo Lea Plaza.

Argumentaron también que este trabajo se ha basado en el respeto estricto de la norma, expresada en el Art. 57 numeral 10 y el Art. 83 del Estatuto Autonómico Departamental que le otorga a la Asamblea la facultad de aprobar mediante ley departamental la contratación de endeudamiento, así como se está respetando toda la normativa nacional.

Asimismo, argumentaron que en base al documento de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público (RIOCP), el ajuste planteado no ha modificado ni las condiciones financieras contratadas ni el destino de los recursos emergentes que es “Proyectos de Inversión Pública de Proyectos Concluidos y en Ejecución para el Gobierno Departamental de Tarija”, por lo que no se estaría incumpliendo el Art. 10 del Reglamento Específico para el inicio de operaciones de crédito público para entidades territoriales autónomas (Resolución Ministerial Nº 276). “Aclarar que la cartera de proyectos no ha sido expresamente aprobada ni por los bancos como prestatarios, ni por el Gobierno Nacional y el RIOCP, es una certificación de la capacidad de financiamiento y no es un instrumento que aprueba los proyectos a ser financiados”, resaltó Lea Plaza.

Añadió que la Comisión de Hacienda y Finanzas trabajó en buscar que el financiamiento bancario se asigne de acuerdo a un criterio técnico, que cuente con el sustento suficiente, que se optimicen los recursos dando cobertura a la mayor cantidad de proyectos y empresas posibles, todo cumpliendo a cabalidad la normativa vigente. “Por todo lo afirmado, las declaraciones del Gobernador y sus secretarios resultan ser completamente impertinentes”, expresó Lea Plaza.

Por Omar Garzón C.

