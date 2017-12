Edwin Rosas calificó de “política” la “toma” de instalaciones de la FEDJUVE por algunos vecinos

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) en este último tiempo se ha convertido en el “ojo de la tormenta”, en torno a esta institución tarijeña surgen denuncias y contradenuncias. Ayer un grupo de vecinos nuevamente llegó hasta la plaza Luis de Fuentes para expresar su descontento por la forma que su titular Edwin Rosas maneja dicha entidad, y en reclamo tomaron las oficinas de la Fedjuve.

El presidente del barrio San José, Juan Carlos Acuña, quien encabezó dicha movilización, acusó a Rosas de dividir a los barrios de Tarija formando directivas paralelas, e incluso de crear un “estatuto trucho”, además de cometer falsedad material y uso de instrumento falsificado. Sin embargo, Rosas en respuesta le recordó a Acuña una supuesta deuda que tendría con el Gobierno Municipal de Cercado por cobros de uso de los campos deportivos del barrio.

PROTESTA DE VECINOS

En la protesta de los vecinos, Acuña pidió sancionar a Rosas, esto por el hecho de causar división en los barrios de Tarija. Asimismo lo tildó de “traicionero” haciendo referencia a lo acontecido con el exalcalde Oscar Montes y su aparente distanciamiento con el actual alcalde Rodrigo Paz. “Vamos a estar hasta el final en la lucha, porque tenemos que defender (a los barrios), no con la intención de beneficiarse, porque no quiero ningún cargo, lo que quiero es que los barrios de Tarija desarrollen. Vamos a tomar (la Fedjuve) hasta el final”, expuso Acuña.

Acuña explicó que Rosas se está inmiscuyendo en las elecciones de las directivas de los barrios, mencionó que en el barrio San José pretendió formar una directiva paralela, pero por intermedio de un amparo pudieron mantener la directiva.

“Nosotros estamos impidiendo que esto siga pasando, porque hay barrios que son sumamente humildes, como el caso de Las Cañadas, Che Guevara y muchos más, que lamentablemente no tienen el atrevimiento de venir y poder decir estas cosas”, expuso Acuña.

Mientras se realizaba la toma de las oficinas de Fedjuve surgieron algunas discusiones entre los vecinos y miembros del Comité Cívico quienes reclamaron que ese acto es un “atentado contra la casa cívica”.

ROSAS LO CALIFICA DE “POLÍTICO”

El titular de la Fedjuve, Edwin Rosas, por intermedio de las redes sociales ya en horas de la tarde, tildó este accionar de los vecinos como “político” y los acusó de estar ligados con el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, en la mañana durante la protesta Acuña había dejado en claro que no es miembro de ningún partido político.

“Estimados vecinos como es de conocimiento público, un pequeño grupo de personas a la cabeza del señor Juan Carlos Acuña han tomado las puertas de la institución Fedjuve, queremos alertar ya que este señor es dirigente del barrio San José que le debe más de 50.000 bolivianos a su barrio por cobros de los campos deportivos según la auditoria del gobierno municipal”, es parte de la respuesta de Rosas por intermedio de un video que circula en Facebook.

Asimismo, Rosas indica que Acuña tiene una sentencia de 5 años de cárcel por un proceso de prevaricato cuando era juez. El titular de la Fedjuve menciona que por estos hechos y lo que establece el estatuto de dicha institución Acuña no debería ser dirigente. “Pero por orden de un juez este señor sigue encaramado con la dirigencia de su barrio. Además queremos denunciar que los que acompañan a este señor son activistas políticos aparentemente ligados al MAS, queremos denunciar que un grupo de choque de más de 10 personas vinieron desde La Paz para poder impulsar la toma de la institución de los vecinos”, manifiesó Rosas.

Rosas señala que como representante de la Fedjuve no va a ceder al capricho de un dirigente, quien por evitar que se le juzgue en el Tribunal de Honor de la Fedjuve está “armando todo este lio”. “No aceptaremos que gente desde La Paz venga a entrometerse en la familia vecinal y no vamos a aceptar que gente ligada a un partido político que Tarija ha sido totalmente clara en decirle no, definitivamente quieran imponer las cosas de los vecinos. Vamos a ser firmes y respetaremos la decisión de más de 150 presidentes que han decidido establecer un directorio en Fedjuve”, refirió Rosas.

ANTECEDENTES DE RECLAMOS CONTRA ROSAS

Cabe mencionar que este no es el primer reclamo en contra de Rosas, ya que en anteriores ocasiones también llegaron vecinos de distintos barrios hasta la plaza Luis de Fuentes en señal de protesta frente a estas irregularidades, acusándole hasta de actuar políticamente en favor de la Alcaldía.

En fecha 21 septiembre de este año un grupo de vecinos de barrio Tabladita se presentó frente a las oficinas de la Fedjuve, quienes acusaron a Rosas de actuar políticamente a favor de la Alcaldía, además de haber desconocido a su directiva que había sido elegida el fin de semana anterior.

A esto se suma, que el 25 de octubre, desde su mismo barrio, San Bernardo, los actuales dirigentes le exijan una rendición de cuentas y la entrega de los activos fijos, por los años que Rosas había fungido como presidente.

En todos estos reclamos y protestas contra Rosas, éste los calificó de “políticos” y los tildó de tener injerencia del MAS y del sector transporte –cuando ocurría la disputa por el incremento de tarifas-.

