Falta de elecciones en la FUL genera incertidumbre en la designación de docentes de la UAJMS

La dirigencia de la Federación Universitaria Local FUL, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UAJMS, cumplió con su gestión el pasado septiembre; sin embargo, hasta la fecha no se llevaron adelante las elecciones para elegir a una nueva dirigencia; esta situación podría provocar perjuicios y poner en riesgo la designación de docentes para la gestión académica 2018.

El comité de apelaciones debe estar conformado por el Rectorado, los docentes y la representación de los estudiantes, sin una nueva dirigencia del estamento estudiantes no es posible designar a nuevos docentes.

El universitario de Derecho, Paolo Martínez, indicó que hay preocupación en la universidad porque no habrá FUL en diciembre, enero y parte de febrero; situación que pone en riesgo la designación, a tiempo, de docentes para las Facultades.

Señaló que si no hay FUL entonces no puede realizarse la designación de docentes, aunque se podría conformar el comité de apelaciones a través de otra instancia como los centros de estudiantes, en base a sus atribuciones. El pasado viernes, el rector convocó a los centros para instalar el consejo de dirigentes y subsanar esta falencia, pero algunos centros no asistieron.

Martínez dijo que algunos dirigentes solicitaron que Álvaro Ramos, ejecutivo saliente de la FUL, pueda presidir la reunión; sin embargo, al no estar vigente en sus funciones todos los actos que realice serán declarados nulos.

Explicó que cuando se realiza la designación de docentes interinos y a medio tiempo, debe existir un comité de apelación para que puedan revisar la situación de docentes, que no lograron ingresar a la universidad en una primera instancia, pero si no se tiene el comité no se puede llevar adelante la designación.

Dijo que generalmente, cada año, se registra un retraso de una o dos semanas en la designación de docentes, para el inicio de clases; pero el 2018 el retraso podría ser mayor en caso que a fines de febrero se realice la elección para la FUL, recién se conformaría el comité y en abril tendrían designados a los docentes.

Al no contar con el cogobierno bien establecido, se podría alargar el semestre, pero no sería culpa del rector ni de los docentes.

El universitario responsabilizó a las autoridades salientes de la FUL por esta situación, por dilatar la convocatoria a elecciones.

Elecciones para la FUL

Para llevar adelante las elecciones de la Federación Universitaria Local FUL, se eligió a dos comités electorales este año, lo cual generó un conflicto interno; sin embargo, Martínez explicó que el primer comité electoral cedió y dio un paso al costado, para que el segundo comité electoral pueda llevar adelante las elecciones pero no lo hicieron.

Paolo Martínez señaló que el Rectorado incluso desembolsó recursos al Comité Electoral, para que realice la convocatoria y comprometió garantizar las papeletas de votación de cara al proceso electoral.

En varias oportunidades se anunció que este año se realizaría las elecciones, pero no se hizo siquiera la convocatoria, ello ya generó perjuicio en las labores académicas del próximo año.

Explicó que hay un informe de Asesoría Legal de la UAJMS, donde señala que todos los actos de la dirigencia de la FUL son nulos, porque cumplieron su gestión en septiembre.

OSMAR ARROYO

