Abogado constitucionalista: “Evo Morales continúa inhabilitado como candidato hasta que se anule el referendum 21F”

Los mandatarios Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera continúan inhabilitados para postular a una nueva gestión de Gobierno, pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP que no anuló el referéndum del 21 de febrero de 2016. La afirmación es del abogado constitucionalista de Tarija, Freddy Esteban Ortuño Cazón, que concedió una entrevista a este diario.

NUEVO SUR (N.S.): Doctor, en poquitas palabras, ¿por qué continúan inhabilitados para repostular, Evo Morales y Álvaro García Linera?

FREDDY ORTUÑO CAZÓN (F.O.): Básicamente porque la sentencia constitucional 84/2017 no inhabilita, no elimina la obligatoriedad constitucional y legal que tienen las autoridades públicas de cumplir los resultados de referéndum, obligatoriedad que se encuentra determinada en el artículo 15 de la Ley del Órgano Electoral y en el Artículo 11.2 de la Constitución política del Estado.

N.S: Entonces ¿qué es lo que ha decidido esta Resolución del TCP, considerando lo que nos está mencionando?

F.O: La sentencia constitucional, básicamente dice que las personas pueden candidatear más de una vez, pueden postular a cargos públicos más de una vez, que la restricción de posibilidad de candidaturas por mandato ejercido va contra sus derechos humanos, pero si nosotros vemos la parte resolutiva de la sentencia constitucional, habla de manera general para todas las autoridades electas: vicepresidente, asambleístas gobernadores, concejales, etc., y no hace referencia en ningún lado al criterio del referéndum del 21 de febrero del 2016; es decir, la sentencia constitucional no dice ni una palabra, ni una vez, en ninguna de sus 79 páginas a la palabra referéndum; por lo tanto, lo mantiene vigente para alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales. No existe un bloqueo, que sí existe para el presidente y el vicepresidente y el bloqueo son los resultados del 21 de febrero que claramente se nos ha preguntado a los bolivianos si el presidente y el vicepresidente sean reelegidos por una segunda vez, y nosotros hemos dicho claramente que no. Entonces persiste, está vigente, es legal, por tanto don Evo y Álvaro continúan inhabilitados para candidatear a una nueva gestión de mandato.

N.S.: ¿Entonces el TCP no ha anulado el referéndum del 2016?

F.O: No, no, ni lo ha mencionado, no se ha referido, por lo tanto no lo ha anulado, las sentencias del TCP, por si acaso son expresas, no es que se hace una interpretación general sobre lo que le contradice o no le contradice la sentencia. Qué quiero decir con esto, que la sentencia de manera expresa, clara y determinada tiene que inconstitucionalizar normas y reglamentos en su caso, en este caso no ha hecho una inconstitucionalización expresa del Artículo 15.2 de la Ley del Órgano del Régimen Electoral; por lo tanto, se mantiene vigente y la consecuencia legal, el efecto legal, es la obligatoriedad de que el referéndum está vigente, por lo tanto Álvaro y Evo no pueden ser candidatos.

N.S.: Habría que asumir alguna acción legal o quién tendría que hacerlo para que prevalezca esto que no está manifestando.

F.O.: En principio no tendría que hacerse ahora ninguna acción, la Constitución está clara, la resolución constitucional 84/17 está clara, el momento que se tendrá que definir acciones, yo creo, es que si el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, pretenden realizar su inscripción como candidatos a presidente y vicepresidente, si sucede eso entonces la Corte del Órgano Electoral deberá rechazas in límine (en el acto) esa solicitud de inscripción y si acepta esa inscripción pues estarían sujetos a acciones constitucionales como amparos constitucionales y demás.

N.S.: Eso tendría que asumir la oposición.

F.O.: Podría ser la oposición o podría ser cualquier ciudadano, que sienta que el derecho a su voto está siendo restringido o suprimido o amenazado de ser restringido o suprimido, puede ser la oposición o cualquier otro ciudadano.

N.S.: ¿Algo más que desee mencionar en ese ámbito?

F.O.: A mí me cabe reflexionar que el referéndum del 21 F ha sido el peor error político que ha podido cometer el MAS (Movimiento Al Socialismo), se han entrampado jurídica y políticamente, ha sido el peor error jurídico y político que ha podido cometer el MAS, la población boliviana le ha dado un contundente no, no contaban ellos con ese resultado y les está costando revertir lo que el pueblo ha dicho, ha sido un error político del MAS, pero una gran victoria política del pueblo boliviano.

Para el MAS es chicanería jurídica sin fundamento

Decir que Evo Morales y Álvaro García Linera siguen inhabilitados para repostular a sus cargos el 2019 es una chicanería jurídica, sin fundamento, de algunos abogados de crear falsas ilusiones a unos candidatos como Doria Medina y Carlos Mesa.

Este criterio es del diputado por el Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega, para quien no tienen ninguna base legal. Primero, el referéndum del 2016 se cumplió, precisamente porque se cumplió se interpuso el Recurso de Inconstitucionalidad. “La base para interponer el Recurso es el cumplimiento del referéndum”, dijo al agregar que el segundo elemento es que la misma sentencia constitucional que emitió el TCP, en sus argumentaciones, hace referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En esa sentencia dice que en caso de inconstitucionalidad de una norma, prevista en la Constitución, como es el caso, se la considera inaplicable desde su vigencia; por tanto, seguir insistiendo con este debate, no tiene sentido”, acotó.

“El presidente tiene el respaldo de la sentencia constitucional que es contundente, lo habilita para ser candidato, más bien sugiero que la oposición en vez de estar dando vueltas en esto, se una y elija su candidato como sugirió desde EE UU, Carlos Sánchez Berzaín. El debate éste no tiene sentido, el presidente Morales ya está habilitado”, insistió.

