Pobladores de Tariquía convocan a no permitir explotación de esa reserva natural

Ante el anuncio del Gobierno Nacional de entrar a explorar la reserva biológica de Tariquía, la Subcentral de Tariquía ha convocado a todas las comunidades y autoridades a reunirse el 15 de diciembre, a fin de no permitir la exploración hidrocarburifera, señalando que traerá serias consecuencias ambientales.

Sin embargo, las comunidades de la reserva de Tariquía esta divididos, hay quienes apoyan la actividad exploratoria y otros que la rechazan. Denuncian que hubo intromisión de la Federación de Campesinos de Tarija y de autoridades de Padcaya que apoyan al Gobierno Nacional, pero de todas formas, igual buscarán la unificación para defender la reserva.

Paulina Gareca Vaca, ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, informó que el Gobierno Nacional mediante sus empresas petroleras contratas, están haciendo trabajos exploratorios hidrocarburiferos dentro de la reserva de Tariquía, específicamente en San Telmo y Astillero. Indicó que si bien son de otro distrito (11), los comunarios han permitido esta exploración, pero alerto que de igual forma atraviesa la reserva de Tariquía por diferentes comunidades. “Nosotros estamos bastantes preocupados, vamos a ponernos en la lucha. Nosotros no vamos a dejar romper nuestro distrito 8 de Tariquía, si los otros han aceptado que se atengan a las consecuencias, no han querido tener coordinación con nosotros, pero nosotros no lo vamos a permitir la exploración”, dijo.

Gareca, sostuvo que no están de acuerdo con la exploración hidrocarburifera, ya que podría generar serias consecuencias ambientales, consideran que quedará una contaminación “bárbara, afectando el agua tremendamente”.

Gareca, reveló que la anterior dirigencia de la Federación de Campesinos y la Central Provincial de Padcaya dividió a las comunidades de Tariquía, como Cambari, Acheral, Chillahuatas, Volcán, que si bien en dichas comunidades no pasan de las 10 familias cada una, pero que las mismas están apoyando la exploración hidrocarburifera.“Al principio las comunidades campesinas todos estaban en contra de la exploración, pero la división que generado la Federación de Campesinos juntamente con autoridades de Padcaya no hizo dividir. Ellos (la federación de campesinos) echan la culpa a las ONGs, pero allá no hay ONGs, más bien ellos son ONGs. que nos hacen pelear, y por ello nos encontramos divididos ahora”, dijo.

La dirigente de Tariquía, agregó que esta división está trayendo consigo la falta de gestión para las comunidades opositoras a la exploración hidrocarburifera, y hay apoyo en las comunidades pequeñas que apoyan la exploración hidrocarburifera. “Están apoyando a los otros grupos, a las comunidades chicas, y a nosotros no nos quieren apoyar. Tenemos derecho de pedir apoyo”, refirió.

Gareca dio a conocer, que para el 15 de diciembre, van a invitar a todas comunidades sin excepción, asimismo a la Federación de Campesinos, autoridades de Padcaya y de la Gobernación, para volverse a unificar, y no permitir la exploración en la reserva. “Vamos a pedir apoyo para volvernos a unificar, caso contrario que no haya esa vía, nosotros vamos a continuar con la defensa. Esperamos que todos nos podamos reunirnos en el centro Potrerillos en Tariquía”, dijo.

Activistas

A principios de octubre de este año, Dirigentes y activistas protestaron en La Paz en contra de las tareas de magnetotelúrica que realizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de la empresa Bolpegas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, como actividad previa para iniciar procesos de exploración petrolera.

El secretario de Recursos Naturales y Medioambiente de la Subcentral Tariquía, Francisco Romero, que llegó a La Paz junto a algunos activistas, indicó que no se permitirá que la petrolera estatal los sorprenda con trabajos de exploración en la zona.

Advirtió que alrededor de 300 familias que habitan el Distrito 8 de Tariquía sufrirán las consecuencias del impacto de la exploración petrolera porque subsisten de la producción agropecuaria ecológica. Añadió que esa zona de Tarija es la única subregión biogeográfica de bosque húmedo montañoso o bosque tucumano boliviano.

Contexto

Según los datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) en base a la información publicada por el Ministerio de Hidrocarburos, en Tariquía existen cinco bloques de exploración petrolera que son: Huacareta, San Telmo (norte), San Telmo (Sur), Churumas y Astillero. De las 246.870 hectáreas que tiene la reserva, 136.277 están comprometidas para la exploración petrolera.

El investigador del Cedib Jorge Campanini explicó que el Gobierno ya cuenta con una licencia ambiental en el bloque San Telmo (norte), mientras que en el bloque Churuma se agiliza otro trámite de licencia ambiental para la perforación de dos pozos (uno ya existente).

Gobierno Nacional

La viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Cynthia Silva, admitió que existe cierto nivel de impacto en las tareas de exploración que se realizan en la reserva natural de Tariquia (Tarija).

Detalló que “es un pozo” en una superficie que “provoca un pequeño desmonte”. Advirtió que existe un trasfondo político detrás de la protesta.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su subsidiaria YPFB Chaco, y por compromisos firmados con Petrobras S.A., alista tres procesos de exploración en la zona tarijeña.

Condecoración

Paulina Gareca Vaca, fue reconocida por derechos humanos, por el esfuerzo y sacrificio que realizo en los diferentes que cargos que llego a ocupar con dirigente campesina de Tariquia. “Ya me olvidé los tantos que llegué a ocupar”, expresó.

Por Omar Garzón C.

