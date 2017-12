Perro le arranca la oreja a taxista

Un taxista de la comunidad de Cototo, municipio de Villa Montes, exige que el dueño del can que le mordió hasta arrancarle una oreja, asuma los gastos de sus curaciones debido a que no cuenta con el dinero suficiente ni para mantener a su familia, ya que tiene deudas con el banco.

Según relató Pedro Ordóñez, la víctima de este feroz ataque, alrededor de las seis de la tarde del miércoles pasado, en su ocupación de taxista, se dirigió hasta la comunidad de Cototo, carretera a Paraguay, antes de la entrada a Ivopeyti, para recoger al pasajero Benigno Pattzi, quien le pidió su servicio para que le hiciera una carrera hacia Villa Montes, para hacer arreglar un alternador de su vehículo. “No me percaté que había tenido un perro, saltó hacia mí directamente hasta morderme la oreja del lado derecho, luego me siguió atacando, me mordió el cuello, ahí don Benigno lo agarró, sino me hubiera matado, porque estaba muy fiero el animal que no quiso soltarme, tengo fuertes dolores desde ese día”, relató.

El herido en ese momento le pidió ayuda al dueño del animal y se dirigió hasta el hospital básico de Villa Montes, donde fue atendido de emergencia, para reconstruirle la oreja pero se percató que ya lo había perdido, por lo que le tuvieron que hacer 12 puntos y le dieron 20 días de incapacidad corporal.

Hasta la fecha, el dueño del can no se hizo cargo de los gastos de curaciones ni mucho menos de los días de perjuicio que tendrá Ordóñez, quien tiene que mantener a su familia, tiene 4 hijos y un bebé, ya que él mantenía su hogar con el trabajo de taxista. “No sé cómo voy a cubrir los gastos de la familia como también las deudas bancarias y mucho menos para mis calmantes, porque el dolor es insoportable (…), le pido que por favor el dueño de la perrita cubra los gastos para mi recuperación”, finalizó.

