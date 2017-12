Masistas criticaron encuentro de opositores en Tarija

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella, criticó duramente al encuentro de opositores convocado por el gobernador Adrián Oliva realizado el pasado jueves por la noche, señalando que deberían estar haciendo gestión y no “politiquería”.

Sin embargo, el concejal Alan Echar, defendió y resaltó el encuentro, señalando que más de cuatro mil personas participaron del acontecimiento, donde Tarija quiere hacer conocer su voz y sus propuestas de gobierno al país.

Sara Armella (MAS), presidente de la ALDT, manifestó que están en todo su derecho los opositores de reunirse, pero sostuvo que para su persona no es importante y no comparte dicha actividad. Indicó que el Gobernador debería dedicarse a solucionar la crisis del departamento y no hacer “politiquería”.

“Cuando nosotros convocamos para poder coordinar, trabajar y ayudar hacer la gestión, no están, pero cuando se trata de temas políticos, ahí no faltan. Hasta el mismo colega Willman Cardozo, quien es el que más crítica, pero prefiere pedir licencias y no estar en ninguna sesión aquí. Y quienes hablaron en ese evento, son quienes nunca se manejaron en democracia, nunca trabajaron para la democracia ni por nuestro país. Hablan de unidad del sur, ni en el mismo gabinete del Gobernador hay unidad”, dijo.

Armella exteriorizó que la población debe evaluar en ese sentido, y que se tendrá tiempo y llegará la época donde todos podrán hacer campaña política y hacer sus propuestas de gobierno. “Le dijo al Gobernador que deje de mentir a la población, sino que hagamos gestión de manera conjunta y transparente”.

Por su parte, Echart, indico que, ante las críticas, manifestó que son “críticas políticas”. “¿Qué podemos esperar de los representantes del MAS u otras fuerzas políticas que están cercanas al gobierno de Evo Morales? Van a querer ver el lado malo a todo”.

Echart sostuvo que este es el comienzo de algo grande, para ayudar a construir la unidad, donde habrá propuestas y un plan de gobierno. “Seguramente este se repetirá en otras ciudades de Bolivia, y vamos a estar ahí presentes”.

MAS

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, Henry Párraga, criticó el viernes al gobernador de ese departamento, Adrián Oliva, por organizar el Primer Encuentro Departamental Político Ciudadano denominado ‘Fuerzas del Sur, Tiempos de Esperanza’, para tapar su “mala gestión”.

“Para nosotros es lamentable la actitud del gobernador, Adrián Oliva, que en un intento de tapar su mala gestión pública arma todo un show político, donde intentan cobrar factura del voto nulo de las elecciones judiciales. Nos hablan de unidad, de nuevos modelos, cuando son estos mismos personajes que manejan la Gobernación que tienen secuestrado al departamento de Tarija”, dijo.

