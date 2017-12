Falta de Tribunal Departamental de Ética impide procesar a abogados que cometen infracciones

Son numerosas las denuncias contra abogados que se encuentran registrados en el Ministerio de Justicia las cuales no están siendo procesadas mediante un Tribunal, ya que el mismo no se encuentra conformado a la fecha debido a modificaciones en el Reglamento que lo regula, sin embargo, desde el Colegio de Abogados dijeron que son reiteradas las denuncias por pagos a abogados quienes no cumplieron lo acordado con sus clientes, asimismo desde el nivel central refirieron que las denuncias en su mayoría responden a casos en el que el profesional en derecho se niega a devolver los documentos a su cliente.

La presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Tarija (ICAT), Isabel Moreno lamentó que a la fecha no se haya conformado el Tribunal Departamental de Ética por parte del Ministerio de Justicia puesto que indicó que son numerosas las denuncias que llegan hasta su dependencia en contra de abogados que cometieron faltas a la ética las cuales no pueden ser sustanciadas por el Colegio ya que los denunciados solo estarían inscritos en el Registro Público de Abogados (RPA) del mencionado Ministerio.

Moreno señaló que se trata de un problema de la sociedad del público litigante, siendo que mencionó que llegan hasta oficinas del Colegio denuncias de personas que fueron atendidas por abogados que se encuentran únicamente registrados en el Ministerio de Justicia por lo que buscan una instancia para poder denunciar el incumplimiento de lo que hubieran acordado el abogado y el cliente en la prestación del servicio. “Supuestamente el Ministerio de Justicia tendría que tener ya los tribunales denominados de honor en donde se juzgan todas las faltas a la ética y una de las faltas a la ética es precisamente es realizar cobros sin que se haga el trabajo respectivo”, manifestó Moreno, ya que indicó que los casos más recurrentes son de ese tipo.

También refirió que los ciudadanos que se ven imposibilitados de realizar las denuncias ante el Ministerio de Justicia a razón de que el Tribunal en Tarija aún no fue conformado, recurren a presentar denuncias en el área penal en contra de los abogados por lo que dijo que “eso obviamente afecta al prestigio de los abogados, en este caso, y que en muchos casos no constituyen delito, pero como no tienen otra opción están optando por esta vía”.

El ICAT, al no tener la facultad de procesar a aquellos abogados que no están colegiados remite las denuncias ante el Representante del Ministerio de Justicia en Tarija, sin embargo, Andaluz visitó las instalaciones del RPA en el que entrevistó al responsable nacional de esta institución, Fernando Arteaga, quien arribó a la ciudad para desarrollar el acto de juramento de nuevos abogados que se registraron en el Ministerio de Justicia.

Explicó que si fueron conformados los Tribunales de Ética, pero cumplieron sus funciones el año 2016 ya que solo tienen vigencia de dos años y debido a que el Ministerio de Justicia está trabajando en una nueva reglamentación para la conformación de dichos tribunales, siendo que arguyó que el anterior reglamento exigía requisitos difíciles de cumplir por parte de los abogados.

Además, refirió que al no ser remunerado el ejercicio de funciones en el Tribunal este no fue muy atrayente para los abogados, por lo que estimó que la aprobación del nuevo reglamento y la convocatoria al nuevo Tribunal se efectuará los primeros meses del 2018. “En este momento los que hacemos es recibir las denuncias que hayan contra abogados y se las procesa primeramente por una vía conciliatoria”, dijo el Responsable Nacional en procura de que el conflicto se solucione con prontitud.

Sin embargo, al no contar tampoco con un responsable del RPA en Tarija, Arteaga añadió que el Servicio Integral de justicia Plurinacional (Sijplu) coadyuva en las tareas de conciliación entre tanto asignen personal, el cual se concretara directamente la siguiente gestión.

FALTAS A LA ÉTICA

Entre las infracciones a la ética consideradas en la Ley del Ejercicio de la Abogacía, promulgada el nueve de julio de 2013 que constituyen desde las leves, graves y gravísimas se establecen desde ofrecer servicios profesionales mediante formas engañosas o referencias anticipadas sobre el tiempo o resultado o también menoscabando el prestigio de sus colegas hasta cobrar honorarios más allá de lo acordado.

Asimismo, entre una de las infracciones a la ética clasificada como gravísima en la mencionada ley que pudieran cometer los abogados es aquella que se da cuando el profesional abogado antepone su propio interés al de su cliente, o solicita o acepta beneficios económicos de la parte contraria.

Giovana Cruz Villca

